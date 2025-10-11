O Grove tira de orgullo local y premia a tres vecinos con las Centolas de Ouro

Los galardonados de esta edición antes de su entrada a la gala celebrada en el Auditorio de Monte da Vila, con actuaciones en directo Ggonzalo Salgado

Decenas de personas se reunieron ayer en el auditorio municipal de O Grove para celebrar un año más la gala de las Centolas de Ouro, en el marco de la LVII Festa do Marisco, en la que este año se premió al vecino Ricardo “Raúl” Fontoira, conocido por crear la emblemática tipografía nombrada con su mismo apellido; a la piragüista del CMDC Breogán, Tania Álvarez, por su trayectoria y múltiples logros deportivos; a la conocida marca Nikis Galicia Style del grovense David Blanco; y al doctor Diego González Rivas, en reconocimiento a su labor científica y de investigación.

Como cada edición, el auditorio municipal se abarrotó para presenciar esta icónica velada, impulsada por el Concello de O Grove y que año tras año busca nuevas figuras a las que entregar este emblemático galardón local, ya sea por su trayectoria profesional, cultural, social, deportiva o de promoción del municipio, destacando ejemplos positivos de la comunidad grovense.

Ricardo “Raúl” Fontoira

Entre los presentes de ayer se encontraba el homenajeado Ricardo Fontoira, aunque todos le conocen como Raúl. Nacido en O Grove en el año 1938, asistió a la escuela hasta los 17 años, mostrando desde bien joven su interés por la rotulación y el dibujo de las letras.

Continuó su vida en el mar como marinero, aunque manteniendo siempre su afición. Fue en el año 1970, cuando andaba embarcado en una plataforma estadounidense, que le surgió la oportunidad de rotular varias balizas y ácoras durante la travesía entre Rotterdam y Trinidad y Tobago, mostrando los primeros vestigios de su talento.

Tras la vuelta de su travesía, Fontoira compró bateas y un barco de segunda mano, ‘O Pato’, al cual él mismo le hizo las letras. A partir de ahí, compañeros del mar empezaron a contactarlo para que les rotulase los barcos, tanto en O Grove como en otros municipios de la Ría.

Así, nació la fuente tipográfica ‘Fontoira’, habitual en las embarcaciones de los puertos de O Grove y de Meloxo, convirtiéndose en parte de la identidad marítima local y motivo por el que este año su autor es homenajeado con la Centola de Ouro.

Tania Álvarez

También, el reconocimiento paró en manos de la piragüista del CMDC Breogán, Tanía Elizabeth Álvarez Yates, por todos sus éxitos deportivos en competiciones internacionales y nacionales, y campeonatos del mundo de maratón, donde lleva representando a España desde hace años y logrando importantes resultados y premios.

Recientemente, la deportista consiguió la Mención Honorífica por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD), que se concede en los Premios CSD-Carrera Dual como reconocimiento a la labor deportiva y académica de los deportistas españoles. En su caso, fue premiada tras finalizar el programa de Doctorado en Educación, Deporte y Salud, cuya tesis doctoral obtuvo un sobresaliente “cum laude”, logrando así una mención a nivel internacional.

En el plano deportivo destaca su participación internacional y nacional, en K2 en el Campeonato del Mundo de Maratón, el Subcampeonato de Europa de Maratón en K1, o el tercer puesto en K1 en la 50 edición del Waterland Marathon, además de dos títulos de campeona de España, consiguiendo medallas de plata y bronce.

Nikis Galicia Style

Otro de los premiados y presentes de la noche de ayer fue el grovense David Blanco, fundador de la conocida marca gallega, Nikis Galicia Style. Nacida en el año 2012 como una pequeña empresa local, el negocio fue creciendo hasta consolidarse como una de las marcas de referencia en el sector de la impresión y de las tiendas de regalos, disponiendo actualmente con más de diez establecimientos repartidos por la comunidad.

El objetivo principal de la marca es ser un punto de encuentro donde acoger diferentes formas de expresión cultural de Galicia, llevando por bandera la “retranca” del terriorio. Es gracias a este fiel compromiso y a sus orígenes mecos que la administración local quiso reconocer a David Blanco y a su proyecto.

Diego González Rivas

Finalmente, O Grove homenajeó ayer al doctor coruñés Diego González Rivas, quien no pudo asistir a la gala debido a su apretada agenda, aunque fueron sus padres quienes recogieron el premio en sus nombre.

El ejecutivo local quiso honrar al profesional sanitario debido a su destacada trayectoria en el sector de la medicina a nivel internacional, gracias a su labor científica e investigadora, así como por sus múltiples innovaciones en el ámbito de la cirugía con la implementación de la inteligencia artificial, la robótica y las nuevas tecnologías.

De esta forma, el Concello de O Grove concluyó ayer una de sus citas más esperadas y emblemáticas del año en el marco de su gran festividad gastronómica, la cual entra este fin de semana en su recta final con muy buenas sensaciones y dejando registros de venta inmejorables.

Los datos continúan situando en el pódium al pulpo, las zamburiñas y las navajas, seguidas muy de cerca por el arroz de marisco y las croquetas. Al cierre de cajas este jueves la venta de pulpo ya sumaba 6.444 raciones, mientras que las zamburiñas acumulaban unas 5.535 y las navajas unas 4.815. En cuanto al arroz de marisco, las cifras bajan un poco en comparación a otras ediciones, situándose en cuarto lugar con 4.394 raciones vendidas, seguido de las croquetas con un total de 4.182 platos despachados.

Las sobremesas también alcanzan buenos datos esta edición, siendo las favoritas las filloas con 1.146 raciones vendidas, pero seguidas de cerca por la tarta de queso y la nueva tosta, que alcanzan las 1.104 y 958 raciones vendidas respectivamente.

Quienes pudieron corrobar estos datos de éxito fueron el presidente de la Mancomunidade do Salnés y alcalde de Meaños, David Castro, y los alcaldes de Cambados, Samuel Lago, y A Illa de Arousa, Luis Arosa, que se pasaron por la villa marinera y por la carpa de degustación al mediodía.

Por su parte, Castro señaló el hecho de “que O Grove poida organizar un evento coma este, que a parte ten unha repercusión moi importante para a comarca, é unha satisfacción para todos”. Asimismo, también hizo referencia a la importancia de la desestacionalización que se está a buscar en materia turística en la zona, e insistió en que “hai que apoiala para que siga crecendo e con el a comarca”, concluyó el primer edil meañés.