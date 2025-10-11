Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

O Grove prepara tres días de tradición, música y gastronomía por las Festas de San Martiño

La cita serán los días 9, 10 y 11 de noviembre

Sandra Rey
11/10/2025 20:54
O corgo plaza o grove
Las celebraciones serán en la Praza do Corgo

El municipio de O Grove tiene preparado ya la programación de las Festas de San Martiño, que incluirá tradición, música y gastronomía en la Praza do Corgo a lo largo de tres días, que serán el 9, 10 y 11 de noviembre.

La fiesta arrancará el domingo 9 a las 17 horas con un pasacalles y baile tradicional de la mano del grupo folclórico Paradanda. En la Praza do Corgo tendrá lugar un magosto popular con animación infantil y, ya por la noche, a las 20 horas, será la primera gran verbena con las orquetas Los Satélites y Olympus.

Al día siguiente, el lunes 10, será el turno de otra gran verbena, pero en esta ocasión con las orquestas Finisterre y Kubo. El fin de la fiesta irá a cargo de DJow13.

El martes 11, último día de la festividad, la jornada comenzará a las 11:30 con la misa solemne cantada por la Coral Polifónica de la Cofradía de San Martiño do Grove, seguida a las 13 horas de la lectura el pregón a cargo de Miguel Muñiz Enrique, reportero gráfico de la localidad. Además, en la Praza do Corgo habrá actuación de baile tradicional del grupo Cantodorxo y degustación de callos y “carne ao caldeiro” amenizada por la orquesta Trébol. El día concluirá con un concierto de la banda de música local y verbena. 

