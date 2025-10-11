Mi cuenta

O Grove

El concierto de Siloé en la Festa do Marisco roza el récord histórico con más de 5.000 asistentes

El alcalde de O Grove señaló que "foi o segundo mellor venres da historia despois do do ano 2023"

Sandra Rey
11/10/2025 17:18
La banda de música Siloé consiguió abarrotar ayer el recinto de la Festa do Marisco superando las 5.000 asistentes, según estimaciones del Concello de O Grove sobre las que el propio alcalde, José Cacabelos, declaró que “foi o segundo mellor venres da historia despois do do ano 2023, e había ponte ao día seguinte, ou sexa que para estar moi satisfeitos”, apuntó. “O de este venres difícilmente o lembro eu no Grove en ningunha data”, destacó el primer edil.

Media hora antes del inicio del espectáculo musical, la carpa de conciertos ya se encontraba abarrotada por las miles de personas que aguardaban escuchar a los vallisoletanos, uno de los platos fuertes del cartel musical de este año, y tal como se estimaba, el concierto cumplió con las expectativas de los asistentes.

Durante una hora y media de concierto, la banda, con su icónica cruz sobre el escenario, hizo disfrutar al público con sus temas más conocidos, con los que lleva llenando macrofestivales a lo largo de todo este año. Los espectadores se fusionaron con la banda, coreando sus letras y bailando con cada acorde, ofreciendo la agrupación una noche inolvidable.

La apuesta musical hecha por el Concello do Grove vuelve a mostrar un año más su relevancia en el marco de la fiesta gastronómica, consolidándose en su programación cuando se cumplen diez años desde la implantación de este formato de conciertos.

