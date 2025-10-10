Emgrobes ensalza la ostra y las algas en un Marisco que encara sus últimos días con las Centolas de Ouro y el concierto de Siloé

La carpa de degustación presentó un gran ambiente durante toda la semana Mónica Ferreirós

O Grove encara ya los últimos días de fiesta con el objetivo de alcanzar las 100.000 personas al remate de la cita gastronómica. Las raciones, de hecho, siguen saliendo a buen ritmo, a excepción del camarón, del que hay bastante escasez, y se agota por momentos, aunque el Concello espera tener producto para encarar el fin de semana.

Entre el carrusel de actividades previstas para estas tres últimas jornadas, ocupa un lugar destacado la gala de las Centolas de Ouro —máxima distinción otorgada por el Concello de O Grove— que este año se entregarán al marinero y rotulista Raúl Fontoira, la empresa Nikis Galicia, la piragüista Tania Álvarez y el cirujano coruñés Diego González Rivas. El acto tendrá lugar en el auditorio municipal, a las ocho de la tarde y contará con el acompañamiento musical del dúo Ivory. Será una cita emotiva, que contará con muchas sorpresas en una gala de entrada gratuita hasta completar aforo, y que será retransmitida en directo por streaming.

Otro de los puntos fuertes será el concierto del grupo de música indie Siloé, que es uno de las cabezas del cartel de este año y que estará acompañado por Los Carismáticos en la carpa de conciertos.

Productos del mar por conocer

Así, O Grove cerró la jornada del jueves con un nuevo día de gran ambiente en las carpas de degustación, pero que ayer tuvo como protagonistas especiales a la ostra rizada, la petaraña y las algas, a través del showcooking ‘A cociña do mar’, organizado por Emgrobes, a través de sus jornadas gastronómicas, en las que ayer puso en valor los productos del mar. La jornada contó además con la participación del director xeral de Pesca, Cándido Real, que puso en valor las altas propiedades culinarias y saludables del pescado y marisco gallego, sobre todo, de aquellos productos menos conocidos o que menos se ofrecen en el campo de la restauración, como los ensalzados en el showcooking, celebrado en el Mirador da Lonxa. Las recetas fueron elaboradas por profesionales de la hostelería, complementando así la oferta del Marisco.