O Grove

El Premio Europeo de Gastronomía “Lola Torres” recala en el Restaurante Camelo, de Portugal

Los camarones escasean ya en una multitudinaria Festa do Marisco

Redacción
09/10/2025 06:00
Premio Lola Torres
El fallo del certamen se celebró durante la Festa do Marisco
Cedida

O Grove acogió ayer, en el marco de la LXII Festa do Marisco, la lectura del fallo del XX Premio Europeo de Gastronomía “Lola Terres”, que traspasa fronteras y lo recibirá el Restaurante Carmelo, de Portugal. El negocio, fundado en el año 1983, fue reconocido por su labor en la preservación, promoción y divulgación de la cocina tradicional portuguesa. Según explicaron los miembros del jurado, se valoró especialmente “a fidelidade os sabores tradicionais e a súa contribución á sustentabilidade a través do uso de produtos de proximidade”.

El galardón, organizada por la Fundación Amigos de Galicia en colaboración con el Concello de O Grove, la Axencia de Turismo de Galicia y el Centro Superior de Hostelería de Galicia pasa así a ser internacional, reconociendo el papel de un restaurante en el que destacan platos como el “arroz de sarrabulho”, el “cabrito da Serra d’Arga”, el “bacallau á moda minhota” o la lamprea.

En cuanto al Marisco, recibió la visita del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que subrayó su potencial como desestacionalizador del turismo. Además, el regidor, José Cacabelos, subrayó que en esta edición se espera que pasarán por el recinto unas 100.000 personas, donde ya hay escasez de productos como el camarón.

