O Grove presenta una propuesta a la Xunta para humanizar la deteriorada Rúa Luis A. Mestre

El alcalde se reunió con la conselleira de Planificación de Infraestruturas Cedida

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, se reunió esta mañana con la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, para trasladar una propuesta para humanizar la Rúa Luis A. Mestre, una de las principales arterias del municipio a través de la carretera autonómica PO-316, y que se encuentra en un estado de deterioro.

Desde la Consellería se comprometieron a estudiar y realizar un análisis técnico de la propuesta presentada, que además de una humanización y cambio de firme, incluye la renovación de los servicios de abastecimiento, pluviales y saneamiento, con el compromiso por parte del Concello de recepcionar la titularidad de este vial una vez se acometiera la obra, asumiendo entonces su mantenimiento y gestión.

Cacabelos celebró la buena desposición de la conselleira por solucionar “problemas que levan anos enquistados no Grove”, como el desdoblamiento de la vía rápida de A Lanzada o la renovación de esta céntrica calle, para la que espera poder seguir avanzando en las próximas semanas, con la posible firma de un convenio.

Cabe recordar que no es la primera propuesta que el Concello presenta al gobierno autonómico sobre esta carretera. De hecho, ya habría presentado un borrador de un proyecto en un primer tramo del vial, que estaría presupuestado en 900.000 euros y que seguía los principios ejecutados en la calle Alexandre Bóveda y que se podría extrapolar al resto de la carretera, con una cuantía que rondaba a los dos millones de euros, según explicó el propio edil en un Pleno en 2023.