La Mancomunidade do Salnés aguarda el proyecto de mejora de la tubería de O Grove

Operarios arreglando una rotura en el conducto Cedida

La Mancomunidade do Salnés está a la espera de recibir el proyecto para poder ejecutar las obras de mejora de la tubería que conecta O Grove con su depósito de agua, un proceso que esperan que se realice cuanto antes, aunque todavía sin poder confirmar una fecha concreta para el inicio de los trabajos.

Así lo afirmó el gerente de la entidad, Ramón Guinarte, quien explicó que la entidad ya conoce el trazado exacto del conducto, un dato clave para poder avanzar en el proceso y que, hasta hace poco, no se sabía con exactitud.

Dicha tubería es conocida por protagonizar múltiples averías y, aprovechando una reparación reciente en la conexión, la empresa concesionaria introdujo una cámara en el interior de la infraestructura para determinar su extensión y recorrido concreto. El trabajo permitió comprobar que el trazado tiene una longitud total de 400 metros.

Ahora, la Mancomunidad está a la espera de recibir el proyecto definitivo y poder solucionar un problema que ha generado múltiples cortes de agua en la villa a lo largo de los años.

El pasado mes de agosto, los alcaldes de la entidad se reunieron con motivo de su preocupación por el suministro de agua, pues este verano el consumo alcanzó su récord histórico. El encuentro sirvió para formular soluciones tanto a corto y largo plazo respecto al depósito de agua, abarcando entre las principales problemáticas las constantes roturas de la tubería de O Grove.

Fue en esta reunión donde los alcaldes formularon dos posibles vías para solventar dichas incidencias: por un lado, poner una tubería nueva por dentro de la actual y, por otro, introducirle una camisa plástica –una especie de funda interior– que ayudaría a reducir la pérdida de caudal. Por el momento, se desconoce que idea se seguirá.