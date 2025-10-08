La Festa do Marisco mantiene la buena afluencia de comensales incluso en los días laborables

Visitantes en la carpa de degustación Mónica Ferreirós

La Festa do Marisco arrancó la semana manteniendo la buena afluencia de comensales en las carpas de degustación, con un ambiente más relajado que en el fin de semana, pero con numerosos grupos llegados de diferentes puntos del territorio nacional e incluso del internacional, con visitantes de Costa Rica y México.

El pulpo, la zamburiña y la navaja siguen encabezando el ranking de ventas, siguiéndoles el arroz de marisco que está registrando muy buenas cifras, aunque a principios de semana los platos de mejillón, empanada, almejas y berberechos también abundaban en las mesas.

Los asistentes aprovecharon la ocasión para visitar el espacio de artesanía de la “colareira” Montse Betanzos, con accesorios realizados a base de conchas. También, el lunes se inauguró en la Sala das Dornas la exposición +Rías, que busca sensibilizar sobre el uso responsable de los recursos marinos y la preservación del ecosistema del litoral. La muestra refleja la importancia de la sostenibilidad ambiental de las Rías Baixas.

Además, la música sigue cerrando las jornadas de la cita gastronómica, consolidándose como un gran atractivo. Los conciertos de los artistas locales Os Firrás y Arroba de Viño el lunes, y de Caballito el martes, tuvieron una gran acogida por parte del público.

‘A Cociña do Mar’

La programación continuará hoy en la Sala das Cunchas, a las 12 horas, con la lectura del fallo del XX Premio Nacional de Gastronomía Lola Torres, que el año pasado fue a parar en manos de Ternera Gallega, y mañana, a las 18.00 horas, tendrán lugar las jornadas gastronómicas ‘A Cociña do Mar’, organizadas por la asociación Emgrobes.