O Grove aprueba definitivamente el plan para el nuevo complejo deportivo en As Bizocas

El alcalde, José Cacabelos, y el diputado provincial, Marcos Guisasola, junto a otros miembros del gobierno local junto al solar donde se harán las obras Cedida

El Concello de O Grove aprueba de manera definitiva el Plan Especial de Infraestructura y Dotaciones (PEID) que permitirá la construcción del nuevo complejo lúdico deportivo en As Bizocas, en la parroquia de San Vicente do Mar. La decisión fue apoyada en el último Pleno municipal y la administración ha hecho oficial el trámite a través del DOG, concluyendo así el proceso administrativo necesario para la licitación de las obras.

El proyecto contempla la construcción de un polideportivo con actividades diseñadas para personas de todas las edades en una parcela de casi 5.000 metros cuadrados en desuso, con una cancha de fútbol siete cubierta, una pista de baloncesto, zonas de calistenia y gimnasia al aire libre, un parque infantil, espacios habilitados para la tercera edad, áreas verdes, zonas ajardinadas y espacios habilitados para poder tumbarse.

Además, el diseño priorizará la eficiencia energética –con instalación de plazas solares– y el respeto por el entorno natural, atendiendo a cuestiones como la protección de regato Bizocas mediante un área de respecto de cinco metros a ambos lados del curso del río, la utilización obligatoria de especies autóctonas en las plantaciones y la integración paisajística de la edificación mediante materiales y colores acordes con el entorno.

Asimismo, la instalación beneficiará directamente al colegio e instituto de As Bizocas, a los clubs deportivos de toda la localidad y a los vecinos de San Vicente y del Grove en general.

Ya en el año 2023, el alcalde, José Cacabelos, y el presidente de la Diputación, Luis López, firmaron un convenio de colaboración enmarcado en el programa provincial PON2030 mediante el cual el gobierno provincial financiaba con más de 740.000 euros la obra, un 80% del presupuesto, y aportando el Ayuntamiento el 20% restante, entorno a unos 185.000 euros.

Sin embargo, recientemente la Diputación concedió a la administración local otra subvención de 187.000 euros a través del Plan +Provincia para dicha infraestructura deportiva, alcanzando así una financiación total próxima al millón de euros.

En un principio, las previsiones apuntaban a que las obras estuviesen finalizadas antes de mayo del 2025, pero los plazos de esta nueva subvención retrasan la conclusión de los trabajos al mes de marzo de 2026.

El PEID establece que el uso principal del recinto esté destinado a equipamiento deportivo y recreativo público, que la ocupación máxima debe ser de 984,4 metros cuadrados -el 20% de la superficie-, no puede superar los ocho metros de alto y deberá tener retranqueos mínimos de cinco metros respecto a los límites de polideportivo.

De esta forma, la aprobación definitiva del Plan Especial marca un paso decisivo para la creación de un gran espacio deportivo, eficiente y sostenible para toda la comunidad grovense, siendo el siguiente movimiento clave la adjudicación de las obras para dar inicio a los trabajos y cumplir con los plazos establecidos.