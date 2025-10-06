O Grove
La Festa do Marisco cierra el primer fin de semana con récord de ventas: más de 62.500 raciones
El domingo dejó cifras cercanas al 2023, considerado el mejor año de la festividad gastronómica
La Festa do Marisco consigue batir récord de ventas desde su inauguración hasta la conclusión del primer fin de semana de la festividad con un total de 62.565 raciones vendidas, una cifra que supera con diferencia las del año pasado, cuando se despacharon 57.227 platos.
La jornada de ayer dejó datos próximos al 2023, considerado hasta la fecha el mejor año de la historia del evento en cuanto a ventas, sirviéndose un total de 18.344 raciones.
Así, la celebración continúa consolidándose como uno de los encuentros gastronómicos más potentes de la comarca fuera de la temporada alta, reuniendo a cientos de personas que se acercan hasta el municipio ya sea para degustar los platos de marisco o disfrutar de la variada oferta musical.