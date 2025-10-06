EU de O Grove denuncia la falta de conserje en el CEIP Valle Inclán desde hace semanas

Miembros de Esquerda Unida en un Pleno Gonzalo Salgado

El grupo municipal de Esquerda Unida denuncia la ausencia de un conserje en el CEIP Valle Inclán desde hace semanas, concretamente desde el 19 de septiembre, cuando terminó el contrato de la anterior persona que ocupaba el puesto.

Según explican desde la formación, en la última sesión plenaria el concejala de EU, Anxo Meis, preguntó sobre dicha ausencia, recibiendo como respuesta por parte de la concejala de Educación, Nati Parada, que una nueva persona debería incorporarse el 25 de septiembre a través de una bolsa de empleo, pero que debido a un trámite administrativo la contratación no pudo ejecutarse y que esperan resolver la situación esta misma semana.

Desde EU exponen que el propio centro ha comunicado que, tras ponerse en contacto con la administración local, la respuesta que recibieron es que el personal municipal está actualmente enfocado en la Festa do Marisco. “Resulta inadmisible que se antepoña unha festa a un servizo esencial como é o da atención e seguridade do alumnado dun colexio público”, denuncian los izquierdistas. En esta línea, la formación teme que la ausencia de conserje se prolongue hasta después del 12 de octubre, día de finalización de la festividad gastronómica.

Esquerda califica de “lamentable” que se desatienda una cuestión tan básica y que se “engane á veciñanza con promesas que non se cumpren”. “Non pode ser que o curso escolar chegue co centro sen conserxe e que, en lugar de buscar unha solución inmediata, o goberno municipal mire para outro lado”, sentencian.

Así, el grupo municipal exige al Concello de O Grove que priorice los servicios públicos esenciales y que proceda a cubrir el puesto de conserje cuanto antes. “Non é de recibo que unha festa, por moi importante que sexa, estea por riba da educación e da atención ao alumnado”, concluyen desde EU.