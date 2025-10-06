El Casino La Toja se suma a la Festa do Marisco con un menú especial

Exterior del Casino La Toja Cedida

El Casino La Toja con motivo de la Festa do Mariscose suma a la celebración con un menú especial que rinde homenaje a los productos del mar gallego. Durante toda la semana, hasta el domingo 12 de octubre, los visitantes podrán disfrutar de una exquisita selección de platos elaborados con el mejor marisco y pescado de la zona: langostinos a la plancha, zamburiñas a la gallega, pulpo gratinado con queso , empanada de frutos del mar y raya “en caldeirada”.

Además, el viernes la velada se animará con música en directo a cargo del DJ Tuki, que pondrá ritmo a la noche con una selección de temas perfectos para disfrutar tras la cena.

El restaurante del casino abrirá todos los días de la semana en horario de 20:30 a 2:30 horas, ofreciendo un ambiente acogedor y elegante, ideal para disfrutar de la mejor gastronomía gallega con amigos, familiares o en pareja.

Asimismo, la entrada al casino es gratuita, pero es imprescindible presentar el DNI o ser mayor de 18 años, conforme a la normativa vigente. Para realizar reservas, es necesario contactar a través del teléfono 986 71 10 00. l