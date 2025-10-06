Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

El Casino La Toja se suma a la Festa do Marisco con un menú especial

La degustación estará disponible en el restaurante hasta este domingo

Sandra Rey
06/10/2025 21:28
Exterior del Casino La Toja
Exterior del Casino La Toja
Cedida

El Casino La Toja con motivo de la Festa do Mariscose suma a la celebración con un menú especial que rinde homenaje a los productos del mar gallego. Durante toda la semana, hasta el domingo 12 de octubre, los visitantes podrán disfrutar de una exquisita selección de platos elaborados con el mejor marisco y pescado de la zona: langostinos a la plancha, zamburiñas a la gallega, pulpo gratinado con queso , empanada de frutos del mar y raya “en caldeirada”. 

Además, el viernes la velada se animará con música en directo a cargo del DJ Tuki, que pondrá ritmo a la noche con una selección de temas perfectos para disfrutar tras la cena. 

El restaurante del casino abrirá todos los días de la semana en horario de 20:30 a 2:30 horas, ofreciendo un ambiente acogedor y elegante, ideal para disfrutar de la mejor gastronomía gallega con amigos, familiares o en pareja. 

Asimismo, la entrada al casino es gratuita, pero es imprescindible presentar el DNI o ser mayor de 18 años, conforme a la normativa vigente. Para realizar reservas, es necesario contactar a través del teléfono 986 71 10 00. l

Te puede interesar

Imagen de los trabajos

Ribeira ampliará la red de abastecimiento y saneamiento de agua de la parroquia de Artes
Sandra Rey
Miembros de Esquerda Unida en un Pleno

EU de O Grove denuncia la falta de conserje en el CEIP Valle Inclán desde hace semanas
Sandra Rey
Formación del Atlético Arousana, que cuenta sus partidos por goleadas en Segunda Gallega

El Arousana vuelve a golear en su empeño de convertir en fugaz su travesía por Segunda
Gonzalo Sánchez
Varela recibió a las mujeres que parten rumbo al Parlamento Europeo

Agotadas las entradas para el segundo pase de Touriñán y Carlos Blanco de "Somos Criminais e punto final"
Fátima Frieiro