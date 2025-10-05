La VII edición del festival Nos Seus Pés aumenta este año la presencia del Tapeo Solidario

Tapeo Solidario de una edición anterior - Cedida

La VII edición del festival Nos Seus Pés de O Grove aumenta este año la presencia de su clásico Tapeo Solidario, que contará con diferentes chefs del Grupo Nove el viernes 17 de octubre desde la 20 horas, el sábado 18 en una sesión vermú a partir de las 13 y continuará el domingo 19 con una paella popular a mediodía, acompañada de un concierto del cantautor Adrián Torres.

La organización del evento solidario, formada por vecinos de la localidad, desveló ayer la programación de la séptima edición que, como es habitual, es gratis, con actividades para todas las edades y con el objetivo de recaudar fondos para la ONG Proem-Aid.

Al igual que en año anteriores, el cartel se compone de una amplia variedad musical que comenzará el viernes con los artistas mecos Freshkiños, Tu Yenro Favorito y Dj Payca. Al día siguiente, el día fuerte del festival, la música ya estará presente en la sesión vermú de la mano de Zeltia Irevire & Sariña Sarandonga, además de Paracetafolk. Ya por la noche, a partir de las 22 horas pasarán por la Praza do Corgo la saxofonista Sophie Simmons, Loita Amada, quienes presentarán su nuevo trabajo ‘Resistir é vencer’, y Faul, una de las formaciones punk más destacadas del panorama gallego y nacional. La programación musical se completa con Dj Rapante.

Nos Seus Pés se creó en el 2018 por Mar Benavides con la colaboración de Javier Olleros, implicándose también en la organización vecinos y empresas locales, creando un evento que en la pasada edición logró recaudar 15.000 euros para impulsar el Proyecto Agua de la ONG Proem-Aid.