La Festa do Marisco vive un “domingo de récord” en el segundo mejor arranque desde que hay registros
Desde el jueves y hasta esta tarde se superó el despacho de 59.000 raciones, más que en 2024
La LXII Festa do Marisco se posiciona en su primer tramo como la segunda mejor desde que hay registros. Este domingo 5 “foi de récord”, “excedendo xa pola mañá as cifras feitas durante todo o día o mesmo domingo do ano pasado”, valoran desde la organización. Los datos a mitad de dicha jornada muestran 14.760 raciones despachadas, “superando con creces a mesma xornada da anterior edición”.
Si se observan las cifras de los primeros tres días y medio, se reflejan ventas superiores a las 59.000 raciones, “superando as vendidas no mesmo período de 2024”. “O balance das catro primeiras xornadas de celebración na Praza do Corgo é moi satisfactorio, xa que supón unha mellora respecto ás mesmas datas do ano anterior”, destacan.
El alcalde, José Cacabelas, añade a este respecto que “as previsións que daba o sector turístico xa eran importantes, porque había unha ocupación por riba do 80% e estase confirmando”.
Con todo ello, desde la organización de la fiesta valoran que “coas cifras na man, e sempre facendo comparativa con estes tres días e medio, a cita sitúase posiblemente como a segunda mellor festa dende que hai rexistros, por detrás do ano 2023, e a falta de pechar os datos do servizo de cea” de la jornada dominical.
Producto consolidado
Con los datos disponibles a esta hora, desde el jueves hasta la tarde de este domingo, los platos más vendidos fueron el pulpo, que sumaba 3.420 raciones, y las zamburiñas, con 2.907; seguidas de cerca por las navajas, con 2.704 elaboraciones.
En cuanto a los datos de las novedades culinarias de este 2025, el acumulado hasta el domingo 5 de octubre a mediodía refleja las siguientes unidades vendidas: 876 en el caso de la “xiba con fideo negro” y 509 para la “torrada caramelizada ao forno con crema de augardente”.
Las mismas fuentes también destacan el “éxito” de las actividades paralelas. Así, la jornada del domingo fue “sobresaínte tamén na acollida de actividades, destacando entre elas a X Xuntanza de Lamvrespas con 300 participantes que fixeron unha vistosa ruta cos seus vehículos por toda a localidade”.
Igualmente, señalan que “as actuacións de baile folclórico espertaron así mesmo o interese dos asistentes que se achegaron ata O Corgo, ao igual que as actividades por mar, pois os Amigos da Dorna Meca levaron a cabo un novo Desafío Arousa, de dornas a remo, no que resultaron vencedores os Dorneiros Reghateiros, de Cambados”.
Finalmente, quisieron destacar que los conciertos de León Benavente y Alberto y García, así como la sesión posterior de Nanein DJ, en la noche del sábado, “foron todo un éxito de convocatoria”.
La Festa do Marisco se prolongará todavía hasta el próximo día 12 de octubre.