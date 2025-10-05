La Festa do Marisco registra un lleno absoluto en las carpas pese a la previsión de lluvia

Colas a los puestos el día de la inauguración - Mónica Ferreirós

Las carpas de degustación de la Festa do Marisco registraron ayer un lleno absoluto a pesar de la lluvia que cayó a lo largo de toda la mañana en O Grove, mostrando las largas colas en las cajas desde primera hora que la de ayer sería una gran jornada.

Sobre las dos de la tarde ya no quedaba sitio en las mesas para disfrutar del marisco, y en las casetas también había largas filas, sobre todo en las de zaburiñas a la plancha, navaja y pulpo, tres de las elaboraciones clásicas que suelen estar edición tras edición en el ránking de ventas. Asimismo, los comensales también tuvieron que ser pacientes para poder hacerse con las croquetas y los mejillones tigre, entre otros destacados productos.

En cuanto a las actividades, pese a que la lluvia no afectó a la gastronomía, la regata de dornas organizada por la asociación Amigos da Dorna Meca tuvo que ser aplazada a las cuatro de la tarde, consiguiendo salir con algo de lluvia y viento. La meteorología ocasionó que las once embarcaciones tan solo diesen una vuelta por las inmediaciones del embarcadero meco.

También, los gaiteiros de la Asociación Cultural Pararanda y los cabezudos de Gogue animaron la jornada, sumándose además una nueva cita con los juegos populares.

Respecto a la oferta musical de la festividad gastronómica, muchos de los visitantes confesaron estar en la villa marinera con motivo del concierto de León Benavente que se celebró ayer por la noche. La música continuará hoy también de la mano de De Ninghures y la agrupación grovense Cinco en Zocas.