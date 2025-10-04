La Festa do Marisco apunta a un fin de semana con muchos visitantes en las carpas

Vecinos celebrando en la carpa gastronómica - Cedida

La Festa do Marisco de O Grove arrancó este jueves con muy buenas sensaciones, apuntando a un fin de semana con una gran afluencia en las carpas de degustación y durante los conciertos de la festividad gastronómica.

Desde la inauguración de la misma, las casetas de marisco mantuvieron un ritmo de trabajo muy bueno, el cual se prolongó durante la jornada de ayer, según mostraban las amplias colas a las doce del mediodía.

Grovestock

A media mañana el alcalde, José Cacabelos, y varios miembros de la corporación se desplazaron hasta la Praza do Corgo para inaugurar el Grovestock, la feria de oportunidades que edición tras edición organiza Emgrobes con el fin de impulsar el comercio local durante el evento gastronómico. Este año la feria cuenta con 14 establecimientos que venderán artículos con descuentos desde las once de la mañana hasta las diez de la noche, estando operativa los dos fines de semana de la fiesta y con artículos como ropa, bisutería, juguetes y más.

También, en la mañana del viernes se clausuró el ForoAcui, y ya por la tarde, se instalaron los juegos populares en los que pudieron participar niños y mayores. A última hora tuvo lugar en el barco Fly Delfín el ciclo Cultivando o Mar, que contó con el historiador local Bruno Padín, quien mostró a los asistentes cómo se alimentaban los habitantes de la villa hace 2.500 años, acompañado del representante de Amegrove, Óscar Antonio Otero, para hablar sobre la comercialización del mejillón.

En cuanto a la carpa principal, gran parte del público se acercó con antelación al municipio para poder disfrutar de las elaboraciones de marisco. Además, a media tarde el entorno de O Corgo comenzó ya a llenarse para coger sitio en el recinto de conciertos y no perderse las actuaciones del Las Ninyas del Corro y El Bugg.