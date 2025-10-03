Grovestock regresa a la Festa do Marisco para dinamizar el comercio local

Presentación de la feria de oportunidades - S. Rey

La asociación de comerciantes de O Grove, Emgrobes, impulsa un año más la feria de oportunidades Grovestock en el marco de la Festa do Marisco, en la que los vecinos y visitantes podrán encontrar una gran variedad de productos que abarcan desde bisutería, calzado, juguetes, ropa y más. "É unha maneira de aproveitar a Festa do Marisco para que os establecementos poidan desfacerse do seu stock", explican desde Emgrobes.

En total, 14 establecimientos locales venderán artículos con descuentos desde las once de la mañana hasta las diez de la noche durante los dos fines de semana del evento, en la carpa habilitada en la Praza do Corgo, epicentro de la festividad gastronómica.

La inauguración de la feria tuvo lugar esta mañana y a ella asistieron varios miembros del gobierno local, así como directivos de Emgrobes, entre los que se encontraban el alcalde, José Cacabelos, el portavoz del PP local, Pablo Leiva, del Bloque grovense, Anselmo Noia, y el presidente de la asociación de comerciantes, José Besada.

A Cociña do Mar

Paralelamente, un año más Emgrobes impulsa la actividad A Cociña do Mar, una propuesta que nació en su momento para promocionar los productos marítimos menos conocidos en las cocinas, pero igualmente sabrosos y de excelente calidad. Este año la iniciativa apuesta por la ostra rizada, la petaraña y las algas, productos que se cocinarán y se podrán degustar el 9 de octubre, a partir de las seis de la tarde, en el Mirador da Lonxa de la cofradía de pescadores, dentro del recinto de la Festa do Marisco.

En la actividad participarán Hostelco, Senlleiro y A Cocina de mi Abuelo con un showcoking con degustación marinada con vinos D.O. Rías Baixas. La entrada es libre hasta completar aforo.