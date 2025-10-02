Un nuevo orden mundial focaliza el debate en la VII edición del Foro La Toja

El Rey Felipe VI haciendo entrega del Foro La Toja – Josep Piqué - Mónica Ferreirós

La Illa de A Toxa acogió ayer la apertura del Foro La Toja Vínculo Atlán­tico que, durante los días 2, 3 y 4 de octubre, es un punto de encuentro para el debate y la reflexión sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo y que este año busca explorar un nuevo orden mundial.

Un año más, la inauguración del evento contó con la presencia del rey de España, Felipe VI, así como otras autoridades, entre ellas el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el expresidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el presidente de la Fundación La Toja, Amancio López Seijas, entre otros.

En su intervención, el rey destacó la importancia de repensar y fortalecer el multilateralismo en un mundo en transformación, marcado por la inestabilidad y el declive del orden internacional. Subrayó además el papel clave de Europa y los valores democráticos como pilares para afrontar los retos actuales, y recordó la vigencia del espíritu de concordia que permitió la transición española.

Amancio López Seijas junto al Felipe VI y los premiados - Mónica Ferreirós

Así, tal y como marca este año el tono de la conversación, en esta séptima edición se ponen sobre la mesa asuntos que están al orden del día, como el disruptivo mandato de Donald Trump, los desafíos de Rusia y China en el orden mundial, el papel de la vieja Europa, el plan de paz en Gaza y el derecho humanitario, entre otros.

Poco después de las cuatro y media de la tarde, A Toxa ya reunía a todos los asistentes y autoridades en su primera jornada y fue Amancio López Seijas, presidente de la Fundación La Toja, quien abrió el evento agradeciendo la presencia del rey, tanto en esta como en anteriores ediciones desde el nacimiento de este Foro, enalteciendo el espacio de debate y sirviendo como “estímulo de todos los presentes”.

Seijas también recordó al “añorado” Josep Piqué, quien lideró este proyecto como primer presidente del Foro y cuyo nombre lleva ahora el Premio Foro La Toja – Josep Piqué, que este año se le concede a los “dos padres supervivientes de nuestra Constitución”, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca.

Entrega del Premio Josep Piqué - Mónica Ferreirós

A ambos los calificó como el espejo en el que podemos mirarnos con orgullo, ya que fueron ellos los que permitieron “el milagro del diálogo, de la resolución de conflictos, y el milagro de la convivencia que soñamos con reconstruir”, apuntó el presidente de la Fundación La Toja.

A continuación fue el turno del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien, en su intervención, enalteció un espacio tan simbólico como es A Illa de A Toxa, donde se celebra esta cita.

“Este encuentro tiene un valor especial porque esta isla, además de ser un foro, es un faro que irradia una luz que llega a muchísimos lugares, porque el vínculo atlántico nos tiene que servir un año más para entender lo que pasa en Galicia, lo que pasa en Europa y lo que pasa en el mundo”, sentenció Alfonso Rueda.

Premio Josep Piqué

En este año 2025 se conmemora el 50 aniversario de la transición que llevó al país de la dictadura franquista a una democracia, y es precisamente en este contexto que el jurado que concede este galardón tomó la decisión unánime de otorgar el premio en esta VII edición del Foro a los padres de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca.

Para la entrega del galardón, subieron al escenario tanto el ministro de Transportes como el presidente de la Xunta, el presidente de la Fundación La Toja y el rey Felipe VI. Fue Su Majestad quien hizo entrega a los laureados de una talla que representaba el puente de A Toxa, aludiendo también al símbolo de la relación que caracteriza y da nombre al Foro Vínculo Atlántico.

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón fue el primero en tomar la palabra y bromear sobre su estado de salud. “Soy cojo, pero la Constitución no está coja, ni cojea”, decía, mientras que Miquel Roca mostró su agradecimiento, pero hizo ver a los presentes que ellos estaban ahí como simples depositarios de lo que aquel texto —la Constitución Española— representa. “Este premio no es más que un pretexto del jurado para recordarnos a todos lo que la Constitución sigue significando”, apuntó.

Tras el reconocimiento que cada año forma parte de la tradición de este espacio de reflexión y conversación pública, el rey tomó el testigo en el uso de la palabra para clausurar la jornada inaugural de esta VII edición del Foro.

Felipe VI apela en A Toxa a la Transición y al multilateralismo ante el nuevo escenario Felipe VI defendió el espíritu de concordia de la Transición como una “guía muy valiosa” ante el desafío de construir un nuevo orden mundial en estos tiempos con “claroscuros”, en los que el lenguaje de la concertación es reemplazado por el de la coerción y la violencia. Así lo indicó en la inauguración de la séptima edición del Foro La Toja- Vínculo Atlántico.



Felipe VI volvió a reivindicar el multilateralismo en estos tiempos en los que la violencia se impone en Ucrania, en Gaza y en otros escenarios menos visibles, pero igualmente devastadores como Sudán o el gran espacio del Sahel.



“Una época en la que el multilateralismo se ve desplazado por la multipolaridad, por la nueva distribución de los centros de poder que se configuran sobre rivalidades geopolíticas, donde proliferan discursos que relativizan los valores universales y cuestionan los derechos humanos”, señaló y recordó cómo hace un siglo ya se advertía que cuando el viejo mundo se muere y el nuevo tarda en aparecer, en ese claroscuro, surgen los monstruos.

Primeras ponencias

Al Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024, Michel Ignatieff, se le encargó presidir la ponencia inaugural, en la que también participó la exvicepresidenta del Gobierno de España (2011-2018), Soraya Sáenz de Santamaría.

A continuación, fue el turno de otro de los ponentes más esperados. El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se subía al escenario con quienes también fueron presidente de México (1994-2000), Ernesto Zedillo, y ministra de Asuntos Exteriores (2020-2021) y decana del Instituto Sciences Po, Arancha González Laya, para poner en el centro del debate las instituciones y la democracia.

Mañana la jornada continúa con ocho nuevas ponencias y la intervención del presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Está previsto abordar temas como la competitividad económica, la geopolítica y la economía global, así como su crecimiento y prosperidad, la tecnología, la innovación y la seguridad ante los conflictos que asolan el orden mundial.

Clausura del Foro

El sábado —última jornada– continuarán los diálogos solo en horario de mañana, y a las 12:30 horas Garry Kasparov, junto al periodista Xavier Colás y las conclusiones de Carlos López Blanco, presidente del Comité organizador de Foro La Toja - Vínculo Atlántico, clausurarán esta séptima edición de un Foro ya consolidado que continúa promoviendo los valores democráticos, la libertad individual y una economía social de mercado basada en el equilibrio entre libertad, responsabilidad y cohesión social.