Orgullo de Festa do Marisco en O Grove: Una cita "ecológica" con el sabor de la Ría de Arousa

La inauguración contó con autoridades en la carpa de O Corgo - Mónica Ferreirós

O Grove se encuentra ya inmerso en uno de los momentos más esperados del año: La Festa do Marisco, en la que hasta 25 elaboraciones diferentes servirán de reclamo para las miles de personas que se pasarán por O Corgo durante once días. El alcalde, José Cacabelos, inauguró la LXII edición acompañado por miembros del Consello Local de Turismo, así como representantes de ABanca, Mahou y Aceites Abril, patrocinadores.

En un recinto abarrotado, el regidor destacó la esencia de la fiesta que “propón calidade e onde ofrecemos os mellores produtos das nosas rías”. Un evento en el que el mar arousano es el gran protagonista y cuya exaltación, destacó Cacabelos, fue evolucionando con los tiempos hacia una celebración “cada vez máis comprometida co medio ambiente, sustentábel, que se serve de menaxe biodegradable e reutilizable”.

Gran versatilidad

Hasta el 12 de octubre, O Grove será el epicentro de la gastronomía en toda Galicia. En la Praza do Corgo se podrán encontrar hasta 12 productos diferentes, como almeja, mejillón, berberecho, ostra, camarón, navaja, nécora, chopo, percebe, pulpo, vieira y zamburiña. Unos mariscos que dan la vuelta al mundo y que ya hace tiempo que demostraron su versatilidad en la cocina, más allá de las elaboraciones tradicionales. Así, en la carpa se podrán degustar hasta 25 elaboraciones diferentes, desde el arroz de marisco hasta los mejillones tigre, aumentando también la oferta de dulces, como ‘torrada caramelizada ao forno’ como novedad. Los actos comenzaron por la mañana, con la inauguración del ForoAcui, en la que estuvo la conselleira do Mar, Marta Villaverde.