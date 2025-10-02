El BNG quiere evitar retrasos en las obras del campo de Monte da Vila

El alcalde de O Grove y la concejala de Obras - Cedida

El BNG de O Grove insta al alcalde, Joseé Cacabelos, a que las obras del camino situado detrás del campo de fútbol de Monte da Vila se realicen “en tempo e forma e sen acumular retrasos, como é habitual con todas as actuacións do Concello”. El portavoz Anselmo Noia lanzó esta exigencia recordando que la actuación en dicha vía, que el PSOE no tenía prevista, ni consideraba urgente, será una realidad gracias a que el Bloque la incluyó como condición para votar a favor de los últimos remanentes.

Noia destaca que las mejoras en este camino son una reclamación que el BNG lleva haciendo desde hace años. Subraya que en varios Plenos, los nacionalistas denunciaron reiteradamente el mal estado del camino y del muro, que incluso suponía un problema de seguridad, dado que allí se reúne gente para ver los partidos.

Ante la que consideran pasividad del gobierno local respecto a esta situación a lo largo del tiempo, el Bloque decidió forzar a Cacabelos a ejecutar las obras, incluyéndolas como una de sus condiciones para votar a favor de la incorporación de los últimos remanentes, junto con la apertura de un aula de estudio, la rehabilitación del mobiliario urbano en la Isla de A Toxa o la instalación de baños públicos en los parques con más afluencia