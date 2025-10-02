Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

El BNG quiere evitar retrasos en las obras del campo de Monte da Vila

Los nacionalistas aseguran que se trata de una actuación que ellos mismos lograron presionando al gobierno local 

Fátima Pérez
02/10/2025 07:33
El alcalde de O Grove y la concejala de Obras
El alcalde de O Grove y la concejala de Obras - Cedida

El BNG de O Grove insta al alcalde, Joseé Cacabelos, a que las obras del camino situado detrás del campo de fútbol de Monte da Vila se realicen “en tempo e forma e sen acumular retrasos, como é habitual con todas as actuacións do Concello”.  El portavoz Anselmo Noia lanzó esta exigencia recordando que la actuación en dicha vía, que el PSOE no tenía prevista, ni consideraba urgente, será una realidad gracias a que el Bloque la incluyó como condición para votar a favor de los últimos remanentes.

Noia destaca que las mejoras en este camino son una reclamación que el BNG lleva haciendo desde hace años. Subraya que en varios Plenos, los nacionalistas denunciaron reiteradamente el mal estado del camino y del muro, que incluso suponía un problema de seguridad, dado que allí se reúne gente para ver los partidos.

Ante la que consideran  pasividad del gobierno local respecto a esta situación a lo largo del tiempo, el Bloque decidió forzar a Cacabelos a ejecutar las obras, incluyéndolas como una de sus condiciones para votar a favor de la incorporación de los últimos remanentes, junto con la apertura de un aula de estudio, la rehabilitación del mobiliario urbano en la Isla de A Toxa o la instalación de baños públicos en los parques con más afluencia

Te puede interesar

El ideal gallego

Estas son las concentraciones en Arousa contra el asalto de Israel a la flotilla
Olalla Bouza
López Campos onte durante un encontro Xunta de Galicia

Cultura resalta a proxección exterior da lingua con máis de 4.000 estudantes fóra de Galicia
Redacción
Redes de un barco pesquero en Arousa

Luz verde ambiental al proyecto de una empresa boirense para reutilizar redes de pesca
Fátima Pérez
Luis Gabín durante uno de los partidos de Copa

Luis Gabín: "Sabemos que vamos a sufrir con la diferencia física"
María Caldas