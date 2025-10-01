Mi cuenta

O Grove

Xunta y Aprometur se unen en planes como Micogrove para desestacionalizar el turismo

Este proyecto pretende atraer a expertos e interesados en este ámbito durante su celebración a finales de noviembre 

Fátima Pérez
01/10/2025 08:03
El director de Turismo de Galicia reunido con Aprometur
El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, se comprometió con la Asociación para la Promoción Meca del Turismo (Aprometur) a impulsar distintos proyectos de promoción turística en O Grove, como la segunda edición del evento Micogrove. 

Este proyecto, centrado en la micología, pretende atraer a expertos e interesados en este ámbito durante su celebración, que tendrá lugar del 28 de noviembre al 8 de diciembre. 

El director de Turismo de Galicia elogió este tipo de iniciativas “que serven para incrementar a oferta complementaria nun concello tan turístico coma O Grove que precisa iniciativas que atraian o visitante fóra de tempada”. 

Micogrove incluirá actividades micológicas, juegos, concursos y showcookings. Además, este año, como novedad, contará con un concurso de tapas con setas que será la antesala de otro evento gastronómico que se celebrará también en O Grove la próxima primavera y que contará con el compromiso del sector local de la restauración. 

Asimismo, los responsables de Aprometur trasladaron al director de Turismo de Galicia la voluntad de participar en la próxima edición de Xantar, del 21 al 23 de noviembre, con un stand propio para promocionar la celebración de Micogrove. 

