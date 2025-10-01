Cacabelos asegura que todos los puestos del Marisco están cubiertos

El alcalde de O Grove rodeado por otras autoridades en la última edición de la Festa do Marisco - DA

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, envía un mensaje de tranquilidad a pocas horas de que arranque la Festa do Marisco y asegura que todo está preparado y listo para vivir una de las fiestas más esperadas del año con todos los productos cubiertos y con la inclusión de la xiba y torrada en el menú.

Tras la renuncia del adjudicatario del berberecho en el último momento y cuando parecía que algunos aspectos de la fiesta podían estar en problemas, el alcalde confirmó que será el propio Concello quien explote el puesto del berberecho. Además, también aseguró que habrá pulpo, uno de los principales debates desde las últimas semanas cuando quedó desierta la oferta en el concurso, y también habrá xiba.

Cacabelos explicó que este último producto, la xiba, se presentó como prueba ya en el año 2017, sin embargo y aunque ese año funcionó bien, cuando en años posteriores salió a concurso no se llegaron a recibir ofertas. Pero ahora se mostraba orgulloso de poder asegurar que en esta edición volvería a servirse “xiba na súa tinta con fideos”, gracias a la licitación que sacó el Concello para cubrir tanto este prodcuto como el pulpo. “Así que non é que non cubramos os postos, senon que ademais incluimos dous productos máis”, presume el regidor, indicando que también contarán este año con torrada entre la oferta de postres.

Más allá de la gastronomía, la fiesta contará como siempre con todo el complemento de actividades culturales, showcookings, se recuperará el Concurso de Pratos de Mexillón de Amegrove, y habrá también oferta musical. “Cumprimos ademáis 10 anos de concertos, unha innovación moi potente que mantemos con moito esforzo xa que todolos concertos son gratuitos”, recordó el alcalde grovense.

Centolas de Ouro 2025

Por otra banda, el Consello Local de Turismo se reunió hace unos días para estudiar el “gran número de propostas” para elegir a los galardonados que este año recibirán las cuatro Centolas de ouro durante la gala del viernes 10 de octubre en el Auditorio Municipal. En este 2025 estos serán los premiados: Ricardo Fontoira, mariñeiro y creador de un novo tipo de letra; Tania Álvarez, por sus éxitos en campeonatos del mundo de piragüismo; Nikis Galicia, la empresa grovense de David Blanco destacada en el mundo de la impresión; y el Doctor Diego González Rivas, por su notable técnica quirúrgica.