La renuncia de última hora al puesto del berberecho en el Marisco pone en riesgo su rescate

El puesto del berberecho en la pasada edición de la Festa do Marisco - Gonzalo Salgado

La Festa do Marisco se queda sin berberecho tras la renuncia formal del único particular que se presentó al concurso de este lote de producto. Tal y como apunta, todo se traduce en intereses económicos, ya que no le parece equitativo la desmesurada ayuda que dice, “reciben algúns postos”, mientras que los productores deben asumir unos gastos “inviables”.

Tal y como apunta el que ya en otras ocasiones fue responsable del puesto del berberecho, Alfonso Padín, en esta ocasión propuso al Concello la excepción de depositar la fianza, así como el pago del servicio de servilletas y el aumento de un euro en cada ración de berberecho.

Sin embargo, Padín asegura que a pocas horas del inicio de la Festa denegaron sus peticiones. “Fixen unha proposta ante a desmesurada axuda a outros postos, pero o que non pode ser é que eu faga unha proposta e non me den resposta ata o último día”, explica.

Ante esta situación, el productor confirma que renuncia oficialmente al puesto porque lo ve inasumible. “A min agora non me da tempo nin a contactar con provedores, nin con personal, nin a contratar o seguro de responsabilidade civil. Definitivamente se queren acabar cos stands privados, estano a conseguir”, sentencia.

Además, sostiene que los gastos que deben asumir los adjudicatarios, frenan a muchos antes de entrar a concurso. “Moitos non se presentaron porque o 30% é unha salvajada”, explica y añade que a ese porcentaje destinado al Concello hay que sumar el 20% que se llevaría la agencia tributaria, los gastos del producto y de la logística. “Hai un claro problema económico”, sentencia.