La oposición tumba en el Pleno la propuesta de dedicación parcial para la edil de Turismo

El último Pleno de O Grove generó debate en los salarios de la Corporación - D.A.

El último Pleno de O Grove despertó el debate de los salarios entre los miembros de la Corporación ante la propuesta del gobierno de modificar la dedicación parcial a favor de la concejala de Turismo.

La oposición se negó a aprobar esta modificación y el alcalde, José Cacabelos, los acusó por no apoyar que los políticos reciban una retribución por su tiempo.

La propuesta suponía un cambio en la dedicación parcial que hasta ahora ejercía el concejal de Deportes y que pasaría a ejercer la nueva concejala de Turismo en las mismas condiciones, de tal manera que el edil de Deportes pasaría a cobrar solo dietas por Plenos o comisiones de cuentas, entre otros.

Ante esta propuesta, Esquerda Unida consideró que no se daban las circunstancias para que muchos de los miembros “cobren o que están cobrando”. Mientras, el PP abogó por reducir los sueldos. Cacabelos se sorprendió porque aseguró que tenía la certeza de que “alguno” había prometido abstenerse. “Entendo que por unha cuestión económica non é, porque hai xente aquí que cobra máis por dietas que por dedicación parcial, e falamos so de 600 euros ao mes”, recalcó.