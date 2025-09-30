Amegrove convoca de nuevo su Concurso de Platos de Mexillón el próximo 11 de octubre

Un plato de mejillones - D.A.

Amegrove anuncia una nueva edición del Concurso de Platos de Mexillón, que este año celebra su XLIV edición con importantes novedades. El certamen tendrá lugar el sábado 11 de octubre por la tarde, en la Casa de la Tercera Edad, donde los participantes deberán entregar sus platos entre las 17:30 y las 18:00 horas.

El concurso eleva este año el número de galardones, pasando de tres a cinco premios, con recompensas que van desde los 1.000 euros para el primer lugar hasta 100 euros para el quinto, todos acompañados de diploma acreditativo.

El plato podrá ser presentado en un recipiente de libre elección y deberá llegar al recinto previamente preparado. Las técnicas para la realización del mismo son totalmente libres, pero la base principal del plato debe ser el mejillón. Además, todos los participantes podrán retirar los mejillones de la depuradora de Amegrove.

El Jurado estará compuesto por expertos gastronómicos y por personas ligadas al mundo del mar que se desvelaran próximamente. En cuanto a las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo viernes 8 de octubre hasta las 15:00 horas.