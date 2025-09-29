El Pleno de O Grove propondrá la dedicación parcial para la concejala de Turismo

Un Pleno del Concello de O Grove con la intervención del alcalde, José Cacabelos Cedida

El Concello de O Grove celebra esta tarde, a las 20:30 horas el Pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre en el que destaca la propuesta de modificación de dedicación parcial a favor de la concejala de Promoción Económica y Turismo, María López Prieto.

Durante la sesión plenaria también se abordarán otros asuntos, como una modificación presupuestaria a través de un suplemento de crédito, que se financiará con el remanente líquido de tesorería y con nuevos o mayores ingresos.

Además, se someterá a aprobación definitiva la ordenanza reguladora de la ocupación de terrenos de uso público con mesas y otro mobiliario.

Por su parte, desde el BNG plantearán bajo moción la puesta en marcha de un programa municipal de cesión temporal de solares privados a cambio de su mantenimiento y uso comunitario, así como la defensa del sistema público de atención a la Dependencia y las mejoras en el servicio del Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

Pleno de Sanxenxo

Sanxenxo también celebrará mañana su Pleno ordinario a las 10:00 horas, donde se debatirá sobre el posible cambio en la ordenanza que regula el acceso y uso del espacio público para vehículos, especialmente en aceras y zonas de aparcamiento y carga y descarga.