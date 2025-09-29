Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

El Pleno de O Grove propondrá la dedicación parcial para la concejala de Turismo

En Sanxenxo se llevará a Pleno el posible cambio en la ordenanza que regula el acceso y uso del espacio público para vehículos

Fátima Pérez
29/09/2025 07:45
Un Pleno del Concello de O Grove con la intervención del alcalde, José Cacabelos Cedida

El Concello de O Grove celebra esta tarde, a las 20:30 horas el Pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre en el que destaca la propuesta de modificación de dedicación parcial a favor de la concejala de Promoción Económica y Turismo, María López Prieto.

Durante la sesión plenaria también se abordarán otros asuntos, como una modificación presupuestaria a través de un suplemento de crédito, que se financiará con el remanente líquido de tesorería y con nuevos o mayores ingresos.

Además, se someterá a aprobación definitiva la ordenanza reguladora de la ocupación de terrenos de uso público con mesas y otro mobiliario.

Por su parte, desde el BNG plantearán bajo moción la puesta en marcha de un programa municipal de cesión temporal de solares privados a cambio de su mantenimiento y uso comunitario, así como la defensa del sistema público de atención a la Dependencia y las mejoras en el servicio del Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

Pleno de Sanxenxo

Sanxenxo también celebrará mañana su Pleno ordinario a las 10:00 horas, donde se debatirá sobre el posible cambio en la ordenanza que regula el acceso y uso del espacio público para vehículos, especialmente en aceras y zonas de aparcamiento y carga y descarga. 

Te puede interesar

El ideal gallego

Moción de censura en Ribeira: PP y PBBI se alían y dinamitan el tripartito
Fátima Frieiro
Alberto Varela y Xabier Rodríguez tras la firma del acuerdo en Ravella

Alianza socialista-nacionalista para sacar adelante el Presupuesto de Vilagarcía
Fátima Frieiro
Los más de 3.500 kilos de cocaína incautados durante el operativo

Golpe histórico al narcotráfico en Galicia con 3,6 toneladas de cocaína incautada y 14 detenidos
Fátima Pérez
La campaña se inició en centros de mayores como el de Servisenior, en Vilagarcía

Los mayores de O Salnés se blindan contra la gripe
Fátima Frieiro