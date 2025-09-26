Mi cuenta

O Grove

Un campamento de voluntarios retira más de 1.400 kilos de especies invasoras en O Grove

Sobre todo se recogió uña de gato y la hierba de la Pampa además de basura y escombros del litoral

Fátima Pérez
26/09/2025 20:11
Los jóvenes contaron con la ayuda de personal autorizado del Concello y monitores ambientales del Camping Os Fieitás
Los jóvenes contaron con la ayuda de personal autorizado del Concello y monitores ambientales del Camping Os Fieitás

El campamento de voluntariado 'A Terra que habita no mar 2025' retiró de O Grove más de 1.400 kilos de especies invasoras demostrando el compromiso ambiental de esta iniciativa frente a uno de los problemas más graves que afectan a los ecosistemas costeros. 

Desde el pasado 15 de septiembre, once jóvenes participaron en este campamento que finalizó ayer, en el que no solo lograron retirar especies invasoras, como la uña de gato y la hierba de la Pampa, sino también basura y escombros del litoral. 

En estas jornadas de campamento, los jóvenes contaron con la supervisión y ayuda de personal autorizado del Concello de O Grove y monitores ambientales del Camping Os Fieitás, que garantizaron que el trabajo se realizase de forma segura y eficaz, orientado a la retirada de las especies invasoras. Entre los integrantes del campamento había también participación internacional de República Checa, Francia, Alemania e Italia. 

El Concello y la Asociación Galicia Ambiental llevan ya tres años de colaboración en esta lucha contra las especies invasoras, lo que está suponiendo la erradicación de gran parte de la hierba de la Pampa en la parte sur de la península grovense.

