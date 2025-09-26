O Grove se vuelca con Xandre: casi agotadas las plazas para el concierto solidario por la Enfermedad de Alexander

Xandre padece la Enfermedad de Alexander y busca fondos para investigaciónCedida

El Auditorio Municipal de O Grove acoge este domingo el Concerto Solidario Xandre (2025), una iniciativa organizada por la Asociación Cultural Musical Os Firrás cuyos beneficios se destinarán íntegramente a la recién creada asociación de afectados por la Enfermedad de Alexander, de la que forma parte la familia del pequeño Xandre.

“Por lo que me dicen prácticamente está lleno y quedan muy pocas plazas”, explica su madre, Laura Meis, que subraya la importancia de este apoyo: “Toda la ayuda que nos venga es bien recibida”.

El evento cuenta con casi 500 butacas y, además del recital, incluirá un sorteo de un cuadro donado para la ocasión, con rifas a la venta durante la jornada. Se trata de una iniciativa solidaria en nombre de Xandre, que llega en paralelo a otros actos previstos, como la carrera de Leo en Meis el próximo 5 de octubre, en la que también se destinará parte de la recaudación para este pequeño grovense.

Fondos destinados a reponer fármacos

Los fondos obtenidos servirán para apoyar un proyecto de investigación que busca reunir 50.000 euros destinados al repositorio de fármacos. “Nosotros vamos a recaudar para una investigación que se va a iniciar ahora, y todo lo que se consiga será un paso adelante”, añade la madre.