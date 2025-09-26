Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

O Grove acogerá la X Xuntanza de Scooters Clásicos con más de 250 participantes previstos

El evento cuenta con inscripciones de Galicia, Asturias y Portugal y busca promocionar la localidad entre los aficionados

Fátima Pérez
26/09/2025 20:16
Una concentración de motos organizada por el Club LamVrespas de O Grove
Una concentración de motos organizada por el Club LamVrespas de O GroveD.A.

El Scooter Club LamVrespas celebrará la X edición de su tradicional Xuntanza de Scooters Clásicos durante la LIXII Festa do Marisco en O Grove, con la colaboración del Concello y la Cofradía de Pescadores San Martiño. 

El evento, que ya cuenta con inscripciones de motoclubes de Galicia, Asturias y Portugal, busca diversificar la programación de la fiesta y promocionar la localidad entre los aficionados. Las actividades comenzarán el sábado 4 de octubre con una concentración y una ruta nocturna que finalizará con un concierto en el recinto de la fiesta. 

El domingo 5, día principal de la Xuntanza, se abrirán las inscripciones y se realizará una ruta moto-turística por O Grove, que culminará en una exposición de scooters clásicos que espera reunir a unos 250 participantes. Como novedad y con motivo de la décima edición, al finalizar la Xuntanza se sorteará una Vespa T5 125. Las inscripciones anticipadas estarán abiertas hasta el 3 de octubre. 

Te puede interesar

Jéssica Bouzas encadena su segunda victoria en Pekín y se consolida en el top 50 mundial

Jéssica Bouzas también puede con Yastremska y se medirá a Andreeva en tercera ronda en Pekín
Gonzalo Sánchez
Imagen del Centro de Educación Especial de Vilagarcía

Familias del Centro de Educación Especial van a la huelga por la falta de una enfermera
Fátima Frieiro
El Arosa juvenil viene de ganar a la Gimnástica de Torrelavega

El Arosa juvenil visita al Solares cántabro con el reto de volver a echar el candado a su portería
Gonzalo Sánchez
El Villalonga vuelve a San Pedro en busca de su primera victoria en liga

A la cuarta busca la vencida el Villalonga, que se reencuentra en San Pedro con el Valladares
Gonzalo Sánchez