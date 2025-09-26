O Grove acogerá la X Xuntanza de Scooters Clásicos con más de 250 participantes previstos

Una concentración de motos organizada por el Club LamVrespas de O GroveD.A.

El Scooter Club LamVrespas celebrará la X edición de su tradicional Xuntanza de Scooters Clásicos durante la LIXII Festa do Marisco en O Grove, con la colaboración del Concello y la Cofradía de Pescadores San Martiño.

El evento, que ya cuenta con inscripciones de motoclubes de Galicia, Asturias y Portugal, busca diversificar la programación de la fiesta y promocionar la localidad entre los aficionados. Las actividades comenzarán el sábado 4 de octubre con una concentración y una ruta nocturna que finalizará con un concierto en el recinto de la fiesta.

El domingo 5, día principal de la Xuntanza, se abrirán las inscripciones y se realizará una ruta moto-turística por O Grove, que culminará en una exposición de scooters clásicos que espera reunir a unos 250 participantes. Como novedad y con motivo de la décima edición, al finalizar la Xuntanza se sorteará una Vespa T5 125. Las inscripciones anticipadas estarán abiertas hasta el 3 de octubre.