O Grove

ForoAcui cerrará inscripciones este lunes y promete abordar cuestiones clave en marisqueo

En esta XXVII edición se presentarán nuevas herramientas de seguimiento para reforzar la gestión del mejillón en las rías

Fátima Pérez
26/09/2025 20:20
El foro se celebrará los días 2 y 3 de octubre en el Auditorio Municipal
El foro se celebrará los días 2 y 3 de octubre en el Auditorio Municipal

El ForoAcui 2025 de innovación, sostenibilidad y futuro del mar en O Grove, que se celebrará los días 2 y 3 de octubre en el Auditorio Municipal, cerrará sus inscripciones el próximo lunes 29 de septiembre. 

El programa de esta XXVII edición tratará cuestiones clave como los avances en la investigación y sostenibilidad de la producción de moluscos, la pesca de bajura y marisqueo ante los retos del cambio climático, casos de éxito del sector mejillonero, así como los desafíos del marisqueo en Galicia, que pondrán sobre la mesa la necesidad de adaptación para el futuro del sector. 

También se presentarán nuevas herramientas de seguimiento para reforzar la gestión del mejillón en las rías. Además, el foro contará con espacios de debate y la entrega de premios a las mejores comunicaciones, y como cierre, el viernes 3 de octubre a las 20:00 horas, se celebrará “Cultivando o Mar” a bordo del gran catamarán Yet, en el muelle de pasaje de O Grove. 

