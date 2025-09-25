Reina la incertidumbre y el malestar entre los hosteleros a solo una semana del Marisco

La Festa do Marisco dará el pistoletazo de salida a esta nueva edición el próximo 2 de octubreGonzalo Salgado

La Festa do Marisco de O Grove encara su edición 2025 con muchos frente abiertos a tan solo una semana de que arranque la celebración y con un ambiente de descontento entre los adjudicatarios de los puestos gastronómicos que aún están por concretarse.

Aunque la licitación de los stands se publicó el pasado 27 de agosto la organización de algunos de los espacios más emblemáticos continúa en el aire, como el del pulpo o el del choco, cuya adjudicación definitiva todavía no se ha cerrado. “Hai uns anos, en abril, xa sabías quen ía cubrir cada posto e tiñas tempo para organizarte, pero este ano non foi así”, lamenta uno de los responsables de los puestos.

Para solventar la falta de ofertas para los puestos de pulpo y xiba en la subasta pública, el Concello publicó en la plataforma de contratación, y de manera urgente, un documento para llevar a cabo la contratación de servicios para la explotación de estos puestos de venta. “O polbo e o choco teñen agora mesmo dúas ofertas enriba da mesa para cada un dos produtos que a mesa de contratación decidirá e pechará, en principio, mañá”, explicó el alcalde, José Cacabelos.

El mandatario anunció también hace unos días que se estudiaría la posibilidad de colaborar con hasta 10.000 euros en los costes, manteniendo la cláusula de destinar al menos un 30% de la facturación al Concello, pero esta propuesta generó malestar entre el resto de adjudicatarios, que reclaman igualdad de condiciones.

Cambios en el puesto de arroz

Uno de los últimos cambios, y que también generó descontento fue el cambio en el puesto de arroz, que desde 2016 estaba gestionado por la misma particular. Este año, la mesa de contratación decidió adjudicarlo a otra propuesta, que tal parece ofreció un 38,5% de comisión al Concello.

La situación es aún más delicada en el caso del berberecho ya que su responsable ya adelantó que no presentará la fianza de casi 3.000 euros al considerar que la subida del precio del producto y la carga fiscal hacen inviable el negocio y poco rentable. La fianza que solicita el Concello se basa en un porcentaje relativo a las ventas de la última edición, y al parecer entre ese gasto y el porcentaje que se lleva la Agencia Tributaria, “non me queda casi nada”, explica.

La cafetería, ya adjudicada

Mientras tanto, la cafetería, adjudicada a dos socios que la cogen por primera vez, deberá cumplir con nuevas condiciones, como el cierre obligatorio a medianoche y la limitación de la música en directo a dos horas al día, de 17:00 a 19:00, para evitar las molestias y quejas de la pasada edición.

Con todo, a falta de una semana para la inauguración de la Festa do Marisco, reina la incertidumbre sobre la gestión de algunos de los puestos más representativos. Y aunque el Concello asegura que se trata de meros trámites administrativos y pretenden cerrar todo mañana mismo, la falta de antelación en la adjudicación ha hecho mella entre algunos hosteleros llegando a poner en duda el éxito de una de las citas gastronómicas más importantes del panorama autonómico y local.