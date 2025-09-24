Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove 

O Grove será de nuevo epicentro culinario con el Premio Europeo de Gastronomía “Lola Torres”

El acto tendrá lugar el próximo 8 de octubre en la Sala das Cunchas 

Fátima Pérez
24/09/2025 23:05
Premio Europeo de Gastronomía “Lola Torres” en una edición anterior
Premio Europeo de Gastronomía “Lola Torres” en una edición anteriorD.A.

La Sala das Cunchas de O Grove acogerá el próximo 8 de octubre, y como ya es tradición, el XX Premio Europeo de Gastronomía Tradicional “Lola Torres”, convocado por la Fundación Amigos de Galicia con la colaboración del Concello, la Agencia de Turismo de Galicia, y el Centro Superior de Hostelería de Galicia.

Este premio reconoce la importancia de la cocina tradicional gallega, destacando su calidad, sencillez, vínculo con el territorio y capacidad de adaptación a la alta cocina. Su legado proviene de los Pazos gallegos del siglo XVIII-XIX y de cocineras emblemáticas como Josefina Vilas, Carmen Roel o Dolores Bóveda, entre otras.

El jurado, que se reunirá para valorar 76 candidaturas (6 de Portugal), está compuesto por personalidades del ámbito gastronómico y empresarial. 

Te puede interesar

El entorno de la explanada situada delante del ayuntamiento de Ribeira será objeto de obras de mejora de la accesibilidad

Ribeira destinará 100.100 euros a mejorar la accesibilidad en Praza do Concello y la casa consistorial
Chechu López
Operarios procedieron a la instalación de paneles solares fotovoltaicos en el tejado de la oficina de información turística y de consumo de Ribeira

Ribeira sigue avanzando en cuanto a eficiencia energética y ahorro del consumo eléctrico en sus instalaciones municipales
Chechu López
El proyecto presentado por PetSelect, empresa perteneciente al Grupo Jealsa, superó el informe de impacto ambiental

Luz verde ambiental al proyecto de Petselect, del Grupo Jealsa, para acondicionar una nave en Espiñeira en que elaborar y envasar comida para mascotas
Chechu López
El ideal gallego

El PP de Cambados culpa a la “mala xestión” del cuatripartito que se vayan a producir “máis recurtes”
Anxo Louro Lariño