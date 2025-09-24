O Grove será de nuevo epicentro culinario con el Premio Europeo de Gastronomía “Lola Torres”

Premio Europeo de Gastronomía “Lola Torres” en una edición anteriorD.A.

La Sala das Cunchas de O Grove acogerá el próximo 8 de octubre, y como ya es tradición, el XX Premio Europeo de Gastronomía Tradicional “Lola Torres”, convocado por la Fundación Amigos de Galicia con la colaboración del Concello, la Agencia de Turismo de Galicia, y el Centro Superior de Hostelería de Galicia.

Este premio reconoce la importancia de la cocina tradicional gallega, destacando su calidad, sencillez, vínculo con el territorio y capacidad de adaptación a la alta cocina. Su legado proviene de los Pazos gallegos del siglo XVIII-XIX y de cocineras emblemáticas como Josefina Vilas, Carmen Roel o Dolores Bóveda, entre otras.

El jurado, que se reunirá para valorar 76 candidaturas (6 de Portugal), está compuesto por personalidades del ámbito gastronómico y empresarial.