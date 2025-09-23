Los comuneros de San Vicente solicitan una subvención a la Xunta para limpiar sus pastos

Presiente y vicepresidente reunidos con el delegado territorial de la Xunta -Cedida

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, se reunió ayer con el presidente de la Comunidad de Montes de San Vicente do Grove, Manuel Castro, y el vicepresidente, Baldomero Otero. El encuentro tuvo como objetivo principal abordar la solicitud de ayudas para la limpieza de los montes, una medida preventiva clave para evitar incendios forestales como los que afectaron gravemente a la provincia de Ourense.

Durante la reunión, los representantes de la comunidad explicaron que, debido a la elevada presencia de ganado vacuno en la zona, es fundamental mantener los montes en buen estado y con pastos adecuados para garantizar el alimento de los animales. En este sentido, solicitaron una subvención específica a la Xunta para apoyar estas tareas de mantenimiento.

Además, el mismo presidente de la Montes aseguró que el ganado es fundamental para eliminar especie invasora en la zona, de ahí la importancia de contar con cercados y ayudas de mantenimiento.

El delegado Agustín Reguera se comprometió a estudiar la propuesta y analizar las posibles partidas presupuestarias en las que podría encajar esta ayuda. Asimismo, los asistentes también trataron el proyecto de recuperación de la “Coviña do Inferno”, una antigua cantería ubicada en la zona, cuyo valor patrimonial y natural se pretende poner en valor.

San Vicente deberá esperar ahora a que la Xunta de Galicia evalúe la solicitud antes de recibir una respuesta sobre esta subvención. Sin embargo, Manuel Castro se mostró agradecido por que hayan tenido en cuenta su propuesta.