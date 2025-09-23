Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O GROVE

Los comuneros de San Vicente solicitan una subvención a la Xunta para limpiar sus pastos

Además de ser fundamental para la conservación del ganado vacuno, también lo es para prevenir incendios

Fátima Pérez
23/09/2025 21:09
Presiente y vicepresidente reunidos con el delegado territorial de la Xunta -
Presiente y vicepresidente reunidos con el delegado territorial de la Xunta -Cedida

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, se reunió ayer con el presidente de la Comunidad de Montes de San Vicente do Grove, Manuel Castro, y el vicepresidente, Baldomero Otero. El encuentro tuvo como objetivo principal abordar la solicitud de ayudas para la limpieza de los montes, una medida preventiva clave para evitar incendios forestales como los que afectaron gravemente a la provincia de Ourense.

Durante la reunión, los representantes de la comunidad explicaron que, debido a la elevada presencia de ganado vacuno en la zona, es fundamental mantener los montes en buen estado y con pastos adecuados para garantizar el alimento de los animales. En este sentido, solicitaron una subvención específica a la Xunta para apoyar estas tareas de mantenimiento.

Además, el mismo presidente de la Montes aseguró que el ganado es fundamental para eliminar especie invasora en la zona, de ahí la importancia de contar con cercados y ayudas de mantenimiento.

El delegado Agustín Reguera se comprometió a estudiar la propuesta y analizar las posibles partidas presupuestarias en las que podría encajar esta ayuda. Asimismo, los asistentes también trataron el proyecto de recuperación de la “Coviña do Inferno”, una antigua cantería ubicada en la zona, cuyo valor patrimonial y natural se pretende poner en valor.

San Vicente deberá esperar ahora a que la Xunta de Galicia evalúe la solicitud antes de recibir una respuesta sobre esta subvención. Sin embargo, Manuel Castro se mostró agradecido por que hayan tenido en cuenta su propuesta. 

Te puede interesar

Sálvora será el destino de cinco viajes para dar a conocer todo el encanto que tiene la isla ribeirense

Programadas para fines de semanas de octubre cinco visitas guiadas a la isla de Sálvora que permitirán que medio millar de personas puedan conocerla
Chechu López
Polish_20250922_191957536

Trasladan a la UCI del Clínico de Santiago para vigilancia al menor de Ribeira que resultó herido en accidente de moto en A Mámoa
Chechu López
Polish_20250923_220015364

Los padres de 'O Grupo' se sienten "defraudados" por la comparecencia en el Parlamento del conselleiro al obviar que "falamos de nenos" y no de cifras
Chechu López
DSC_0385

Prevén que a mediados de 2026 se acabará la obra de ampliación del Fogar Amicos, con 26 dormitorios
Chechu López