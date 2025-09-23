El festival solidario Nos Seus Pés anuncia sus primeros artistas confirmados en O Grove

El festival solidario para personas refugiadas llegará a O Grove el 17 de octubreCedida

El festival solidario Nos Seus Pés, que celebrará su VII edición los días 17, 18 y 19 de octubre en O Grove, anuncia a sus primeros artistas confirmados para su cartel 2025 con la banda Faul y la londinense Sophie Simonds.

Faul, el trío políglota nacido en Pontevedra en 2019, llegará a la Praza do Corgo el sábado 18 de octubre con su punk irreverente, cargado de letras críticas y mucha energía. Con dos EP ya publicados, la banda promete un directo explosivo.

Por su parte, Sophie Simonds, afincada en A Coruña, traerá al festival una propuesta en la que confluyen rock, blues y jazz. Acompañada de su banda y con su inconfundible saxofón como protagonista, ofrecerá un concierto vibrante y emocionante también el sábado 18 de octubre en la Praza do Corgo.

El acceso a los conciertos será gratuito, aunque todo lo recaudado se destinará íntegramente a apoyar la labor social de ProemAID, organización que trabaja en el rescate en situación de emergencia humanitaria y en proyectos para la integración, concienciación y el desarrollo de las personas en riesgo de exclusión.