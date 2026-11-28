El taller celebrado ayer en el Centro Arqueolóxico do Barbanza estuvo dirigido al público adulto Cedida

El mimbre se dobla, se entrelaza y va tomando forma poco a poco. Primero, la base; después, el cuerpo de la pieza y, finalmente, el remate.

Es un trabajo que requiere paciencia, habilidad y conocimiento, pero también tiempo y transmisión.

Un saber que durante generaciones ha pasado de unas manos a otras y que hoy continúa vivo en Ribeira gracias al taller de cestería que la asociación Ambar realizó ayer en el Centro Arqueolóxico do Barbanza.

Allí, la elaboración artesanal de cestos es mucho más que una actividad ocupacional: es una manera de conservar parte de la identidad gallega, desarrollar capacidades y demostrar que la tradición también puede ser un espacio de inclusión.

La historia de este taller comenzó en 1982, prácticamente con los propios inicios de Ambar.

Desde entonces, la actividad ha acompañado la evolución de la entidad, pasando por el centro de A Pobra do Caramiñal, posteriormente por el de Xarás y, actualmente, por las instalaciones de San Roque, en Santa Uxía de Ribeira.

Más de cuatro décadas después, la cestería continúa formando parte de la vida diaria de la asociación y mantiene un grupo de artesanos que ha ido creciendo con el paso de los años.

La actividad está coordinada en el centro por Ana Franco, facilitadora de la entidad, que lleva alrededor de 23 años vinculada a su trabajo.

El área artesanal cuenta también con el apoyo de Laura Hermo y Jontxu Argibay, que colaboran en la formación y en el desarrollo de diferentes propuestas.

Pero buena parte de la identidad del taller se construye alrededor de los propios artesanos, algunos de ellos vinculados al proyecto desde hace muchos años.

Olaia Pérez, Mónica Rial y Montse Queiruga están entre las integrantes que impulsaron esta actividad desde sus comienzos.

Con el tiempo se fueron incorporando otras personas, como Héctor, María Otero, Carmen Pérez, Ana María, Iria, Manuel Vilas y Noelia, entre otras.

Un grupo en el que el aprendizaje es continuo y en el que las nuevas incorporaciones suelen quedarse, afianzar las técnicas y acabar convirtiéndose en profesionales de la cestería.

Un oficio manual

La principal materia prima es el mimbre, empleado en diferentes grosores y formas según la pieza que se quiera elaborar.

A su lado, herramientas tradicionales como los punzones, las tenazas, los alicates o los pulverizadores de agua permiten trabajar las fibras, darles forma y conseguir los diferentes acabados.

El proceso requiere práctica y constancia. Los artesanos acuden al menos a dos sesiones semanales para afianzar conocimientos, aprender nuevas técnicas y experimentar con diferentes propuestas.

El trabajo también se organiza en función de las campañas especiales que se desarrollan a lo largo del año, como Navidad, otoño o Pascua, además de atender encargos puntuales y anuales.

La evolución del grupo demuestra que la cestería continúa despertando interés entre las personas usuarias de la asociación.

Muchas de las que se acercan por primera vez al taller acaban incorporándose de manera estable, descubriendo una actividad en la que pueden desarrollar su creatividad y adquirir habilidades que, en algunos casos, llegan a convertirse en una profesión.

El equipo de Ambar destaca que el grupo de artesanos ha ido aumentando precisamente porque se trata de una actividad que “chama a atención” y a la que las nuevas incorporaciones se acercan con ganas de probar algo diferente.

Apertura a la comunidad

Esta actividad por parte de la asociación es solamente una muestra más de su labor de apertura a la comunidad, acercando el saber tradicional de este oficio artesanal a través de ferias, mercados y programas de sensibilización educativa en los diferentes centros escolares de la comarca.

Y sin duda, funciona, ya que la sesión de ayer -dirigida al público adulto- tuvo una participación de, aproximadamente, 95 personas.

La actividad comenzó con una breve presentación a cargo de Manuel Vilas sobre la historia de la cestería en la prehistoria, para después dar paso a la elaboración artesanal de un cesto.

Esta cita dio continuidad al taller celebrado también en el Centro Arqueolóxico do Barbaza celebrado el pasado siete de noviembre, dirigido al público infantil -en el que los niños y niñas realizaron un lapicero- y que contó con el apoyo y la experiencia de Olaia Pérez.

Ambar deja claro así su objetivo: convertir este tradicional oficio gallego en un espacio de aprendizaje y participación en el que las personas son transmisoras de un patrimonio que va de una generación a otra.