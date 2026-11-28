Fachada del centro hospitalario ubicado en Ribeira Cedida

El servicio de limpieza del Hospital do Barbanza se encuentra en pleno proceso de contratación.

El Sergas tramita un contrato valorado en 945.789,12 euros, IVA incluido, destinado a cubrir estas tareas en el centro hospitalario de referencia de la comarca.

El expediente fue promovido por el Área Sanitaria de Santiago de Compostela y O Barbanza mediante un procedimiento abierto.

El presupuesto de licitación asciende a 781.643,90 euros sin IVA.

La contratación tiene como finalidad garantizar el servicio de limpieza del Hospital do Barbanza, una prestación esencial para el funcionamiento diario de las instalaciones sanitarias y el mantenimiento de las condiciones de higiene en los espacios utilizados por pacientes, profesionales y visitantes.

El procedimiento inició su recorrido en junio de este año y el plazo para que las empresas interesadas presentasen sus ofertas terminó el pasado catorce de julio.

El expediente ha registrado nuevos movimientos durante este mes de noviembre.

En concreto, el perfil del contratante del Sergas recoge la publicación, el pasado 24 de noviembre, de un informe técnico de valoración de las ofertas presentadas, lo que supone un un paso más dentro del proceso de evaluación previo a la adjudicación.

La contratación se enmarca en la gestión de los servicios del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza, aunque en este caso el objeto está localizado en el hospital ubicado en Ribeira.

El importe del contrato, cercano al millón de euros, refleja la dimensión económica de un servicio básico para el funcionamiento del centro hospitalario y para garantizar unas condiciones adecuadas de limpieza en sus instalaciones.

El documento asegura así el desarrollo de servicios diarios, tanto en zonas de consulta como salas de espera así como en quirófanos, hecho esencial para llevar a cabo cualquier intervención sanitaria.

La publicación de este informe técnico supone un avance en la tramitación del expediente.

El procedimiento deberá continuar con los trámites administrativos correspondientes hasta llegar a la resolución definitiva y a la formalización del contrato.

Finalmente, con la adjudicación, se determinará qué empresa asumirá la prestación de este servicio tan necesario para el sector sanitario.