Encendido de Navidad en Ribeira Cedida

Ribeira se suma a la fiesta navideña y enciende sus luces con una gran celebración en el Malecón en la que no faltó el chocolate con churros y la apertura de su Belén en la plaza de Porta do Sol.

Un año más, los más pequeños fueron los encargados de activar el botón que desde hoy ilumina las noches. Allí, en el Malecón la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, destacó la coincidencia de esta fiesta con la celebración del Black Friday. "Volvemos establecer sinerxías entre o inicio do Nadal no noso municipio e o Black Friday para dinamizar social e economicamente a nosa cidade e, neste ano, a iluminación chega ao mesmo tempo a tódolos puntos do noso territorio. Se xa podemos presumir de que vivimos no lugar máis bonito do mundo, con esta decoración aínda máis. A maxia e a ledicia chegan a cada recuncho. O mellor agasallo por estas datas é ver a cara de ilusión de tódolos nosos veciños", apuntó.

En la capital barbanzana son más de 450 elementos luminosos los que se pueden encontrar desde hoy entre el centro y parroquias.