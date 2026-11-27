Puerto de Aguiño Cedida

Portos de Galicia emite una resolución que acuerda incoar expediente de caducidad de la concesión administrativa para construir una instalación de acuicultura destinada al cultivo de semilla de almeja en el puerto de Aguiño, otorgada a Almeja Ría de Arosa S.L. Este anuncio se publicó en el Diario Oficial de Galicia a fecha de 27 de noviembre de 2026. La publicación apunta a que la retirada de dicho permiso es “a causa del impago de tasas por un periodo superior a doce meses y ausencia de actividad”.

La empresa Almeja Ría de Arosa S.L. comenzó sus operaciones en 2099 en lugar de Loimar, Bealo, Boiro; bajo un capital inicial de 3.100 euros. Esta información se publicó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. En 2020, también se anunció su traslado a la parcela número cinco del puerto de Aguiño. Durante su historia, en 2016, el BOE emitió una declaración de concurso necesario, con obligación de los acreedores de comunicar sus créditos. Concluido judicialmente en 2017. La última información pública es el cambio a un administrador solidario en octubre de 2023. El proceso de Portos de Galicia se encuentra en un plazo de quince días de apelación.