Presentación de Ruta co Lirio en el Auditorio de Ribeira Cedida

La quinta edición de la Ruta co Lirio, impulsada por la OPP-83 Sociedade Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia, se celebrará el 5 de diciembre en Ribeira y en A Pobra do Caramiñal, con una previsión de 2.500 tapas gratuitas. La iniciativa es la colaboración entre el sector pesquero y el hostelera para poner en valor uno de los productos más representativos de O Barbanza. La iniciativa contará este año con 28 bares y restaurantes participantes. La OPP-83 facilitará un total de 400 kilos de pescado para elaborar los platos, una cifra similar a la de la edición pasada, en la que se agotaron existencias en unas horas.

Durante toda la jornada y hasta agotar existencias, los establecimientos ofrecerán tapas de Lirio de Ribeira, en diferentes elaboraciones. Desde recetas más tradicionales hasta propuestas más innovadoras, los profesionales de la hostelería darán rienda suelta a su creatividad con platos que, un año más, harán las delicias para vecinos y vecinas, así como visitantes.

Los establecimientos participantes son: Tapería A Recoveira, Pub Brétema, Cocoluche, Tapería A de Maris, Bar Zum Zum, Bulebar, Tío Pepe, A Central, A Reviravolta, A Chabola, El Golimbreo, Chiringuito Pedra Pateira, Xávega, Café A Fiestra, Bar Bahía, Capitán Morgan, El Gourmet Aljan, Beizos Gastrobar, Bar La Calle, Bar Miramar, Mi Manda Picone, A de Rosa, Bar O Galeón, Café 420, Bar Curotiña, Taberna Os Cuñados, Sisal y Restaurante Ronsel.

La presentación contó con la presencia de alcaldesa de Ribeira, María Sampedro; la directora general de Pesca de la Xunta, María de los Ángeles Vázquez Suárez; concejal del Mar, Fernando Abraldes, presidente y gerente de la OPP83, Juan Antonio Pérez e María José Casais, respectivamente; presidente de la Asociación de Hostaleiros de Ribeira, Paula Chouza; y presidente de la Asociación de Empresarios de Pobra, José Antonio Vidal. La gerente destacó que la ruta “ensalza o traballo dos nosos mariñeiros, a calidade dun recurso como é o lirio, os beneficios da dieta atlántica e a nosa gastronomía, sinxela, onde reside a grandeza”.