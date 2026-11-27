Club Lectura Amas de Casa Ribeira Cedida

El Club de Lectura de la Asociación Amas de Casa de Ribeira celebraron una lectura compartida y fragmentada de la biografía y poética de Rosalía de Castro con motivo del mes de santos, ‘Novembro, mes do recordo’.

Unas cuarenta mujeres pusieron en sus voces los versos de Rosalía, quien “representa todo un referente literario; unha muller que coa publicación de Cantares gallegos marcou un fito histórico na cultura Moitos dous seus poemas foron musicados nos anos setenta do século pasado con Amancio Prada ou Andrés do Barro e a vitalidade do galego na música constátase hoxe en día coa nova xeración de creadores e creadores”, expresó la concejala de Educación, Nucha Brión, quien las acompañó.