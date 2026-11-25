Imagen de la cabalgata de los Reyes Magos en Ribeira Cedida

El Concello de Ribeira ya tiene adjudicado el diseño y la producción de las carrozas que participarán en las cabalgatas de Reyes de los próximos años. La empresa ‘Parade Factory Di Luca S.L.’ será la encargada de realizar los siete vehículos que formarán parte de los desfiles del cinco de enero de 2027 y 2028, después de resultar ganadora de un procedimiento de contratación.

El importe de adjudicación asciende a 77.400 euros, IVA incluido, para las dos anualidades, con posibilidad de ampliar el contrato mediante dos prórrogas anuales correspondientes a 2029 y 2030.

El proyecto contempla siete carrozas diferentes. Tres de ellas están destinadas a Melchor, Gaspar y Baltasar, cada una decorada principalmente en uno de estos colores: azul, rojo y verde.

Dispondrán de un trono real y capacidad para acomodar a doce personas. La comitiva también contará con una carroza dedicada a la estrella de Belén, que tendrán como elemento principal una figura luminosa y espacio para veinte ocupantes.

Otra estará reservada al Cartero Real e incorporará elementos como un buzón, un carruaje y caballos o figuras similares, y tendrá la misma capacidad que la carroza anterior.

Las dos restantes tendrán un carácter temático y cambiarán su decoración en función de la edición.

Así, la cabalgata de 2027 estará inspirada en el mundo del mar, mientras que la de 2028 tendrá como hilo conductor la literatura y el mundo de los sueños.

Ambas podrán transportar hasta veinte personas. La contratación incluye los trabajos de diseño y producción y el Concello, por su parte, facilitará las instalaciones municipales para realizar el montaje y desmontaje de las carrozas.

Con esta adjudicación, el municipio deja encarrilada la renovación de buena parte de los elementos de uno de los desfiles más multitudinarios y esperados de las fiestas navideñas, con una propuesta que busca dar continuidad a la Cabalgata de Reyes de Ribeira durante las próximas ediciones.