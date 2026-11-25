Acto en Ribeira Cedida

El Concello de Ribeira conmemoró el Día Internacional de la Violencia contra las mujeres con un acto en el que tomó parte la comunidad educativa, así como asociaciones y el tejido vecinal. En esta ocasión, pusieron el foco en la violencia digital, con el lema 'Desconéctate do control'.

"As mulleres máis novas estades máis expostas, se benisto afecta a calquera muller, de calquera idade e de calquera raza", señaló la alcaldesa, María Sampedro, que destacó que "estamos coas vítimas todo o ano pero, neste día non podemos permitir que sexan números". Por ello, la regidora apostó en su discurso por promover "a cultura do respecto, da liberdade, da privacidade e da tolerancia fronte a calquera forma de violencia e desigualdade".

Sampedro recordó que la violencia "ten moitas formas" en un acto en el que alumnado de centros de Secundaria del municipio leyeron los nombres de las víctimas mortales de la violencia machista desde el mismo día de 2025 y colocaron palomas de papel en un mural.