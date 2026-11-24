Presentación de los III Premios Axentes TIC Cedida

La tercera edición de los Premios de Axentes TIC otorga, en la categoría Espazo maker, para Rebeca Crujeiras de Ribeira. Se entregaron en el encuentro anual de las personas encargadas de la coordinación de las 93 aulas de formación digital de la red CeMIT. El director de Axencia para la Modernización Tecnolóxica de Galicia, Damián Rey, recibió a los asistentes del evento esta semana en la Ciudad de la Cultural.

Los agentes TIC son las personas que atienden las aulas en los 90 municipios de Galicia que cuentan con formación digital en el marco del acuerdo entre la Xunta y la Federación Galega de Municipio e Provincial. Además de asistir a una charla sobre formación, los asistentes visitaron dos laboratorios de ciberseguridad de la Xunta.