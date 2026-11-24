Presentación de la gala solidaria de Cáritas navideña en Ribeira Cedida

Cáritas Unidade Pastoral de Ribeira celebra su gala solidaria el próximo 12 de diciembre, con cerca de 90 alumnos de Mimarte- El espectáculo comenzará a las 19:30 horas, en el nuevo Auditorio municipal. Bajo el lema Contigo, somos máis. Ti fas Cáritas!, la organización anima a la ciudadanía a participar en esta iniciativa y a conocer más de cerca el trabajo que desarrollan en la comunidad. La actuación incluirá una adaptación contemporánea del clásico Cuento de Navidad.

Se trata de una cita que busca sensibilizar a la sociedad con las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan muchas personas en la zona, para trasladar un mensaje de esperanza y fortalecer los lazos de la solidaridad, todo a través de arte.

Las entradas tienen un claro componente solidario y el precio se establece en los 10 euros. Se pueden adquirir a partir del 25 de noviembre en la sede de Cáritas de Ribeira, en la Praza de Porta do Sol.

Presentaron el evento la alcaldesa, María Sampedro; el párroco, Alfonso Mera; el presidente de Cáritas Ribeira, Manuel Mirás; y la artista Tania Fuegho, en representación de la Asociación Cultural Mimartescénicas. La regidora destacó el trabajo que realiza Cáritas a lo largo de todo el año, no solo para atender necesidades básicas, sino también como acompañamiento. Anima a los vecino y vecinas a participar en la gala. "A xente de Ribeira é moi xenerosa", puso en valor.

Fuegho explica que llevan ensayando desde septiembre para dar lo mejor de si en la música, danza y teatro.

El párroco aprovechó el encuentro para ensalzar la gala, que trata de hacer una "sociedade máis sensible" mediante el humor y talento de Mimarte. La propuesta pretende convertir la cultural en un espacio de encuentro, reflexión y compromiso, favoreciendo una mirada más próxima a las dificultades que atraviesan muchas personas.