Casa Consistorial de Ribeira Cedida

El Consello de la Xunta abordó la contratación de los servicios para garantizar la continuidad de 930 plazas públicas residenciales para personas mayores en situación de dependencia en las cuatro provincias gallegas, con un presupuesto de licitación de cerca de 50 millones de euros.

En cuanto a las plazas anunciadas para A Coruña, se comprenden 211 en Ribeira , Boqueixón, A Coruña, Culleredo, Ferrol, Noia, Santiago de Compostela e Teo. En Pontevedra, 211 plazas en Vilagarcía de Arousa, Guarda, Pazos de Borbén, Tui, Vilaboa e Poio. Para Lugo, 222 plazas y en Ourense, 286. En total, 28 concellos de las cuatro provincias.

La nueva licitación, que renueva y actualiza los contratos mediante los que el Gobierno gallego mantiene estos recursos integrados en la red pública residencial, eleva el importe máximo diario por plaza que ofrecerá a la Administración autonómica, un incremento de entre el 12 y el 17% respecto de los importes actualmente vigentes.

Con este mayor esfuerzo económico, el Gobierno autonómico da continuidad a la atención especializada que reciben las personas mayores en situación de dependencia, favorece la estabilidad organizativa de los centros residenciales y establece criterios comunes de calidad.