Jhul Dilan Príncipe permanece en prisión preventiva, comunicada y sin fianza desde el 2 de abril de 2024 Mónica Ferreirós

Jhul Príncipe Casahuaman asesinó a puñaladas a la que había sido su pareja y madre de su hijo de solo dos años en su casa de Palmeira. Hoy ante la Audiencia de A Coruña, ha reconocido todos los hechos que se le imputaban y ha aceptado 21 años y medio de cárcel por el crimen, de que ha asegurado que se arrepiente.

"Quiero pedir perdón a la familia de Andrea", ha dicho ante el tribunal este lunes tras ratificar el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes para poner punto y final a este proceso judicial, ratificando los informes que, desde la cárcel, apuntan a un "arrepentimiento" de los hechos por parte del acusado, aunque esta circunstancia, ha advertido la fiscal, no ha tenido ningún efecto en su condena.

La sección compostelana de la Audiencia de A Coruña había fijado para este lunes, y durante nueve jornadas, el juicio contra Jhul Principe Casahuaman, que se enfrentaba a un proceso con jurado popular. Desde primera hora, en los juzgados de Fontiñas se encontraban las personas citadas para tomar parte de este tribunal de jurado, dado que estaba previsto que la sesión arrancase con la selección de candidatos.

Sin embargo, en torno a las 10.30 horas, los seleccionados han abandonado el edificio judicial tras comunicárseles que las partes estaban negociando un acuerdo, por lo que, previsiblemente, no se celebraría el juicio.

El procesado ha aceptado los cargos y el relato de hechos incluido en el escrito de acusación fiscal sobre lo sucedido en aquella tarde, por lo que se le impondrán 21 años y medio de prisión, así como el pago de una indemnización de 166.000 euros a su hijo y de 126.000 euros a la madre de la víctima.

Además, perderá la patria potestad de su hijo, sin derecho a visitas, y no podrá acercarse ni comunicarse ni con él ni con la familia de la víctima durante 40 años.

Hechos probados

Jhul Dilan Príncipe Casahuaman, según apuntan los escritos de Fiscalía, mantenía una relación de pareja desde aproximadamente el año 2019 con Andrea Melithza, con la que tenía un hijo en común.

“Desde el comienzo de la relación y tras su finalización, el acusado ejerció sobre A distintas formas de control”, así describe el fiscal la convivencia entre la víctima y Jhul. En los escritos se recogen frases que empleaba para humillar a la mujer, como “mala madre, no vales para nada, no le das leche materna y nos ahorraríamos mucho dinero, ¿Quién te mando estudiar?”. Explican que tras la ruptura y en la intención de inquietarla, el acusado llamaba y enviaba mensajes a diario a la fallecida.

La Fiscalía explica que el acusado acudió a recoger a su hijo a la guardería sobre las 16:05 y lo dejó a cargo de su hermana. Después, se dirigió al piso en el que residía Andrea Melithza, portando consigo una navaja suiza de color negro que, como añaden, se había adquirido varios meses con anterioridad con intención de acabar con la vida de ésta.

Relatan que una vez en el interior del piso, dentro de la cocina, de tamaño reducido, y entre su llegada sobre las 16:50 y las 17:30 horas, el acusado atacó a su expareja, sin dejar que esta se defendiera. Le asestó, como explican, seis heridas en la parte derecha de cuello y cabeza, una herida incisa en la parte izquierda del cuello y una herida incisa en la parte izquierda del tórax, que ocasionaron el fallecimiento por shock hemorrágico hipovolémico.

El fiscal remarca que el acusado en el momento de cometer la agresión mortal lo hizo movido por el desprecio hacia quien era su expareja y madre de su hijo, en el contexto de no aceptación de la ruptura ni la decisión de la mujer de rehacer su vida con otra pareja. Los escritos trasladan que a la llegada de los agentes al domicilio les refirió “no me conseguí matar, pero a ella sí”. El acusado está privado de libertad desde el 19 de marzo de 2024 y en prisión provisional desde el 2 de abril de 2024.

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*016 - Si eres víctima de violencia machista pide ayuda. El 016 es un número gratuito y no deja rastro en la factura del teléfono, aunque sí que hay que eliminarlo del historial de llamadas.