Talleres sostenibles de Navidad de Ribeira Cedida

Ribeira inició este fin de semana los talleres sostenibles de Navidad con su impartición en las parroquias de Palmeira, Carreira y Castiñeiras, en donde “houbo gran éxito de participación” como destacan los concejales Víctor Reiriz y Emilio Pérez, de Medio Ambiente y Limpeza Viaria, respectivamente.

En el trascurso de estos talleres, los asistentes les dieron una segunda vida, principalmente, al cartón para transformarlos en decoración propia de estas fechas que se avecinan como, por ejemplo, una caja de correo en forma de camión.

“Estas propostas serven tamén como punto de encontro para veciños e veciñas de tódalas idades e únese aquí tamén o factor medioambiental ao promover as tres R -reducir, reutilizar e reciclar- coa colaboración de Urbaser”.

Las siguientes sesiones serán en Oleiros, el 4 de diciembre, de 18.00 a 21.00 horas, en el centro social; en Olveira, el 5 de diciembre, de 11.00 a 14.00 horas, en la casa de la cultura; en Corrubedo, el 5 de diciembre, de 17.00 a 20.00 horas, en la casa de la cultura; en Artes, el 11 de diciembre, de 18.00 a 21.00 horas, en el centro recreativo; en Ribeira, el 12 de diciembre, de 11.00 a 14.00 horas, en la Casa da Xuventude; y en Aguiño, el 12 de diciembre, de 17.00 a 20.00 horas, en la casa de la cultura.