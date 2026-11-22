Un incendio urbano deja a tres personas heridas en Ribeira Cedida

Hoy a las 15:20 horas se notificó al 112 de un incendio en un edificio de cinco plantas en la calle Mariño de Rivera, Ribeira. Según apuntan, el fuego se originó en los contadores del inmueble, que se llenó de humo. Fuentes que acudieron al sitio explican que las escaleras estaban llenas de humo.

Los servicios de emergencias se encargaron de las tareas de extinción de las llamas, que quemaron la caja de contadores, y de ventilación de todas las viviendas del edificio, y confirmaron que finalmente tres personas necesitaron asistencia sanitaria y fueron evacuadas a un centro hospitalario.

Los bomberos de Boiro ya adelantaron que el fuego está controlado y ya ventilaron las instalaciones. Asistieron medios de Urxencias Sanitarias, Policía Local, bomberos de los parques de Ribeira y Boiro, así como el GAEM.