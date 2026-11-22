Rueda expresa que en estas elecciones “o único voto útil é o que traerá o cambio necesario”
Diego Calvo ensalza Ribeira como un ejemplo a seguir de suma fuerzas y trabajo para las generales del 29-N
“Non hai nada gañado”, apuntó Alfonso Rueda en el mitin del Partido Popular de Galicia en Ribeira, en el que se mostraba satisfecho por la marcha de la campaña, “cargada de propostas, fronte a polarización e o medo que promoven os partidos de esquerdas, os mesmos que non respectan a Galicia”. Lo acompañaban en el acto el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, la número dos al Congreso por la provincia, Fabiola García, y la anfitriona y alcaldesa ribeirense, María Sampedro.
“Toca facer un último esforzo e seguir traballando. O único voto útil é o que traerá o cambio necesario a partir do 29 de novembro, o do Partido Popular. Nunha semana, a estas horas, temos a oportunidade de que Alberto Núñez Feijóo se converta en presidente do Goberno de España. En Galicia é onde mellor o coñecemos e confiamos nel, no seu proxecto e no seu equipo; como acreditan as catro maiorías absolutas que conseguiu en outras tantas convocatorias electorais autonómicas”, expresó el presidente de la Xunta, pidiendo el apoyo de los gallegos y gallegas al candidato popular.
“Sánchez só mirou polos seus intereses co beneplácito do BNG. Dúas lexislaturas de incumprimentos e corrupción ás que só pode poñer fin a papeleta do PP”.
Diego Calvo destacó a importancia de la unidad y del trabajo conjunto como claves para alcanzar a vitoria. Para ilustrarlo, puso de ejemplo al grupo local ribeirense, remarcando que “cando se suman esforzos, se deixan a un lado as diferenzas e se traballa cun obxectivo común, os resultados chegan”.
El candidato provincial animó a enfrentarse a estos últimos días con ilusión, compromiso y movilización, insistiendo en que cada voto cuenta e que no se puede dar nada por hecho.