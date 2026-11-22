Pontón apela en Ribeira al apoyo de las mujeres gallegas que “non queren retroceder en igualdade”
La candidata nacionalista pide el voto en las elecciones generales del 29-N para que "as necesidades dos galegos e das galegas teñan peso"
Ana Pontón apeló al voto de todas las gallegas que no quieran retroceder en igualdad, “non imos permitir nin un só paso atrás porque os nosos dereitos non se tocan”. Pero no solo al femenino, ya que “se queremos que os nosos problemas teñan solucións, se queremos que as necesidades dos galegos e das galegas teñan peso e se atendan en Madrid só hai unha opción, concentrar todo o voto galego no BNG”, proclamó la candidata nacionalista en el mitin realizado hoy en Ribeira. La acompañaron Néstor Rego, cabeza de lista al Congreso por A Coruña, Rosana Pérez, candidata de la comarca, y Luís Pérez, portavoz y candidato municipal.
Presentaron la papeleta nacionalista como la de la defensa del derecho de la ciudadanía gallega no ser tratada “como se fose de segunda, fronte a un bipartidismo que só busca votos en campaña electoral, sen atendender cando gobernana ás necesidades do País”.
Una crítica que le lanzó directa a Pedro Sánchez fue que no podía “presuma agora duns descontos nas peaxes da AP-9 que só foron posible grazas ao BNG”. En cuanto al PP, “PP que pretenda presentar agora a Feijóo como un gran xestor cando o seu balance á fronte da Xunta foi dinamitar a política pública de vivenda”.
Pontón expresó que la gente no se puede olvidar de los recortes populares en Galicia de la mano de Alfonso Rueda, que, como cuenta. se ponen a perseguir a los trabajadores y trabajadoras que están enfermos o que cogen una baja laboral.